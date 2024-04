Helyi közélet 8 perce

Csalódott Péterffyben az őt nyeréshez segítő egyesület, most külön indulnak a választáson

Pár napja tette közzé a Mindenki Pécsért Egyesület, együttműködést köt az önkormányzati választásokon való indulásra a Pécs Most Egyesülettel. Céljukat a civil érdekekben és a pártfüggetlen munkában jelölték meg, melyet Pécs két országgyűlési képviselője, dr. Mellár Tamás és (az egyébként LMP-s) dr. Keresztes László Lóránt is támogat. A két képviselő és az egyesületek vezetői tartottak sajtótájékoztatót április 19-én, melyből az is világossá vált, Péterffy Attila és csapata megtagadta az együttműködést a Mindenki Pécsért Egyesület, amely öt éve nyeréshez segítette őt.

A sajtótájékoztatót Hetényi János, a Mindenki Pécsért Egyesület elnöke kezdte, s elmondta, az egyesület azért alakult, hogy a helyi civil érdekeket képviseljék. – Ezért az elmúlt választáson létrehoztuk azt az ernyőszervezetet, amelynek segítségével a jelenlegi városvezetés megnyerte a választásokat. Nagy reményeket fűztünk ehhez az időszakhoz, de sajnálattal tapasztaltuk, hogy jelképes módon érvényesültek csak azok az egyezségek, amelyben a választások előtti időszakban mindenkivel, polgármester urat is beleértve megegyeztünk. Emiatt vált kérdésessé, hogy a névhasználat jogos-e, hiszen mi nem erre adtuk a mandátumot, hanem arra, hogy a civil érdekek valóban jobban érvényesüljenek a város életében – fogalmazott. Péterffy és csapata nem kértek a civilek tanácsaiból A 2019-es választások során még Mellár Tamás vezette a Mindenki Pécsért Egyesületet, ő is megszólalt. – Felmerülhet a kérdés, miért nem a 2019-ben már nyertes ellenzéki tömböt támogatjuk? – kezdte Mellár Tamás. – Mi, és én személy szerint is elkötelezett vagyok az együttműködés mellett. Sajnálatos módon azonban, amikor tárgyalást kezdtünk a polgármester úrral (Péterffy Attilával, a szerk.), akkor nagyon gyorsan kiderült, hogy ők viszont semmilyen módon nem akarnak együttműködni velünk. És semmilyen módon nem akarják azt, hogy bármilyen civil kontroll vagy a civil érdekek bármilyen megjelenítése bezavarjon az ügybe. A polgármester úr úgy fogalmazott, hogy nekik van egy győztes csapatuk, nekik nekik nincs szükségük arra, hogy a Mindenki Pécsért Egyesület ebben szerepeljen! Nem kell, hogy támogassuk őket, ők mindent megfelelően tudnak… – fogalmazott Mellár. Dr. Keresztes László Lóránt, aki egyébként LMP-s országgyűlési képviselő, elmondta, hogy ő most elsősorban polgárként van jelent, nem pártszínekben. – Megmérgezi egy város életét, ha a hatalmi arrogancia érvényesül, és ha a pártpolitikai érdekek mindenféle kontroll nélkül tudják irányítani egy város működését – mondta. Hozzátette, nem tartja jó iránynak a mindkét oldalon zajló politikai sárdobálást. Ezért a két egyesület összefogása a harmadik, a civil erőt és érdekeket kívánja megjeleníteni az örkormányzati választásokon, rátermett pécsieket felkérve a város ügyeinek terelésére. A beszélgetést Talabér Ádám, a Pécs Most egyesület vezetője moderálta, ő nem szólt hozzá az elhangzottakhoz az online sajtótájékoztatón.

