Pécs egyik legrégebbi, még az ezredforduló előtt elkészült bevásárlóközpontját a 2008-ban kezdődő és évekig elhúzódó pénzügyi világválság rendkívüli módon megviselte, ahogy akkoriban számos pécsi kereskedelmi egységet ért súlyos mélyütés. Az azóta eltelt évtizedben azonban megerősödött a Pécs Pláza, és most úgy tűnik, hogy bővíteni szeretnének.

A Pécs Pláza erősödött, bővíteni szeretnének

Fotó: Löffler Péter

Ehhez a pécsi önkormányzat építési szabályzatának a módosítását kérték, hogy a szomszédos nyugati telekkel azonos szabályozási besorolást kaphassanak, ez a feltétele ugyanis annak, hogy a két szomszédos telket összevonják. A tervek szerint a Plázától délre eső telekhatár-rendezés után kialakuló terület formájához igazodóan a meglévő ingatlan nyugati irányú bővítése történne meg. Ehhez a meglévő parkolóhelyeket használnák fel, amiket pótolnának, illetve többet is létrehoznának. A Pécsi Építési Szabályzat módosításában szerepel, hogy a terület nyugati és déli határán tervezett véderdő övezete megmarad, valamint ezen felül a Megyeri út – Móra Ferenc utcai csomópont területigénye is változik.

A Pláza mellett is lenne...

Mint megírtuk, a bevásárlóközponttól délre egy magáncég tervezett még 2021-ben egy nagyobb fejlesztést, több száz lakást alakítanának ki a most használaton kívüli területen, ahol korábban még benzinkút is működött. A beruházás kritikusai attól tartanak, hogy az amúgy is terhelt Megyeri úton még nagyobb forgalom lesz egy ekkora beruházással.