– A múlt héten tartottunk rendkívüli önkormányzati közgyűlést, ahol egyhangúlag került elfogadásra, hogy megpályázzuk a HUMDA felhívását, három darab csuklós elektromos autóbuszra és egy nyilvános töltő berendezésre, mely mintegy 1,3 milliárd forintos beruházás lenne, nagyarányú pályázati támogatással. Ez jelentős segítség lenne Pécsnek. A fejlesztés nem előzmény nélküli, korábban már Pécsre érkezett a Zöld Busz Programban két kontingensnyi zöld busz, amelyek már közlekednek is a városban. A következő évtizedben fontos célként mutatkozik meg, hogy lecseréljük teljesen a dízeles buszokat egy elektromos meghajtású flottára. Ez tisztább, újabb, kényelmesebb megoldást jelentene, megszüntetve a káros anyagok kibocsátását. A fenntartása is olcsóbb, a motoros járművekre jellemző meghibásodásoktól mentes, ráadásul nem jelent kiszolgáltatottságot a kiszámíthatatlan üzemanyagár. Így az üzemanyagköltség gyakorlatilag lenullázódik, főleg ha mellé tudjuk tenni a városi napelemparkokban megtermelt zöld energiát. Ha ezzel tudjuk a buszokat tölteni, akkor ez hosszú távon is biztosítja, hogy a pécsiek által legtöbbet használt szolgáltatás, a tömegközlekedés kiszámíthatóbb, fenntarthatóbb módon tudjon működni. Véleményem szerint az önkormányzat legfontosabb feladata, hogy a tömegközlekedést, melyet naponta több tízezer pécsi használ, kiemelten kezelje