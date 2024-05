A háziállatok itatóvizét utántöltés helyett rendszeresen friss vízre kell cserélni. Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót célszerű lefedni, vagy sűrű hálóval letakarni. Fontos az ereszcsatorna és vízelvezető árok rendben tartása is, annak érdekében, hogy a csapadékvíz el tudjon folyni.A katasztrófavédők arra is felhívják a figyelmet, hogy a takaróponyvát, mezőgazdasági fóliát úgy kell leteríteni, hogy a víz ne álljon meg rajta. A virágcserepekben se szabad hagyni, hogy hosszabb ideig víz álljon. A temetői virágvázát javasolt feltölteni apró kaviccsal, sóderral vagy homokkal, majd erre önteni a vizet. Fontos az is, hogy az udvarban ne tároljunk olyan hulladékot – például gumiabroncsot –amelyben a víz összegyűlhet.