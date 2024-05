A Demokratikus Koalíció és a Magyar Szocialista Párt szorításába került, valamint a fővárosi pártvezetést kiszolgáló jelenlegi baloldali városvezetés nemcsak a pécsiek nagy tömegével, hanem a korábbi támogatóival is összeveszett. A Gyurcsány Ferenccel szövetkezett Péterffy Attila-féle önkormányzat most ott tart, hogy a büntetőtörvényekben foglaltakkal is hadilábon áll, hiszen jelenleg már hat különböző ügyben nyomoznak az önkormányzat háza táján hűtlen kezelések, vesztegetés elfogadása, hivatali visszaélés gyanújával. Több szerveződés is teljesen elégedetlen velük.

Gyurcsány feleségével is bensőséges a viszonya Péterffy Attilának

Elégedetlenek sora

A még regnáló MSZP-DK-s önkormányzat 2019-ben még azzal az ígérettel érkezett, hogy átláthatóan működik majd az önkormányzat, de a bűnügyi nyomozások arról tanúskodnak, hogy ezt az ígéretet sem tartották be. Ahogy az akvapark sem épült fel, sőt egyetlen kapavágás sem történt, de tanulmányokra elfüstölték a projektre szánt utolsó forrásokat is. Többek között éppen a be nem tartott ígéretek miatt léptek ki a koalícióból a Tiszta Kezek Frakció jelenlegi tagjai. A szerveződés a Tiszta Kezek Egyesület (TEE) keretében indítja jelöltjeit, a lista élén az egykori baloldali alpolgármesterrel, Bognár Szilviával. Bognár Szilvia polgármesterjelölt már évekkel ezelőtt már úgy jellemezte Péterffyék regnálását – belülről, közelről is látva a történéseket –, hogy ez az időszak Pécs történetének legsötétebb időszakát idézi.

Alkalmatlan Gyurcsány pécsi jelöltje, Péterffy

Szintén súlyos kritikát fogalmazott meg Mellár Tamás baloldali parlamenti képviselő a jelenlegi városvezetéssel szemben, holott éppen ő volt annak az egyesületnek a vezetője, amelyik Péterffy Attilát, mint Gyurcsány Ferenc jelöltjét a városvezetői székhez juttatta. A Mindenki Pécsért Egyesület volt elnöke már évekkel ezelőtt is alkalmatlannak találta Péterffyt a városvezetésre, de akkor még tettek egy kísérletet vele, most azonban látva a tevékenységét, egyértelművé tette, hogy Péterffyt a Magyar Szocialista Párt "találta ki". Azt is elmondta egy lapinterjúban, hogy amikor tárgyaltak Péterffyvel, akkor azon a valamilyen okból ott volt Gyurcsány pártjának a képviselője is, ami arra hasonlított, amikor az "átkosban" a szakmai vezetők, fontos tárgyalások során állandóan az MSZMP párttitkárával jelentek meg és a végső szót mindig ez utóbbi mondta ki.

Az egyesület az LMP-s hátterű Pécs Most Egyesülettel fogott össze, a közös jelöltjeik pedig a Mindenki Pécsért Egyesület alatt indulnak el, polgármesterjelöltet azonban nem állítottak.

Ő az, aki a Tiszával tarthat?

Szentgyörgyváry Péter független polgármesterjelöltként pályázik a városvezetői posztra, aki úgy vélekedik, hogy sem a most leszerepelt baloldal, sem a a jobboldal nem helyes irány, mert szerinte mindkettőnek a kárvallottja Pécs lehet. A siklósi várkapitányként ismert Szentgyörgyváry kapcsán vannak, akik leginkább a Tisza Párt egyik lehetséges politikusát látják benne, nem tartják kizártnak, hogy ez a párt komoly támogatóként későbbiekben beáll mögé.

Kutyások és a macskás

A mihazánkos Sándor Zoltán után a "macskás" jelölt, Lajos Milán üde színfoltja a palettának, aki Szentgyörgyváryhoz hasonlóan függetlenként indul júniusban.Arról vált nevezetessé, hogy hivatalos fotóján a kezében egy macskával pózol. Bár kétfarkú macskások még nincsenek, a Kétfarkú Kutyapártnak (MKKP) ellenben nincs polgármester-jelöltje, ugyanakkor a baranyai vármegyeszékhelyen képviselőket szeretnének bejuttatni a közgyűlésbe.