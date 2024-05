A „függetlenség napját” a városvezetés egy ingyenes Quimby-koncerttel ünnepli a Széchenyi téren – ez szerepelt azokon a pécsi baloldali portálokon – köztük az önkormányzatin is – megjelent cikkekben, amelyeket vélhetően a pécsi városvezetés megrendelésére írattak meg a propagandistákkal. A névtelen szerzőkkel ellátott cikkeben a korábbi visszatérítendő állami támogatás "Fidesz-hitelnek" nevezték el, és a szövegekben az előző jobboldali városvezetéssel szembeni kirohanásokat intéztek, amelyet aztán a szóban forgó hétvégi koncert megtartásával kívántak megkoronázni.

A koncert kapcsán a baloldali portálok jobboldalellenes kirohanásokat tettek

Fotó: Bálizs Zsuzsa

Politikai koncert lett a Quimby fellépéséből

Péterffy Attila, Gyurcsány Ferenc és a Magyar Szocialista Párt jelöltje, polgármestere ugyanakkor már a keddi közgyűlés idején is rendkívül teátrálisan támadta a nemzeti oldalt, majd pedig a támogatás elutalásával kapcsolatos egyszerű gombnyomásból színházi előadást kreált. A keddi közgyűlésen aztán a baloldali politikai akció keretében be is mondta, hogy a szerinte "függetlenség napját" Quimby koncerttel ünneplik meg Pécsen, majd erre rácsavarodva jelentek meg a különböző szocialista-DK-s portálokon a programmal kapcsolatos írások. Ugyanakkor a koncertet korábban még egyáltalán nem politikai felütéssel hirdették meg korábban, sőt úgy tűnik a zenekar sem tudhatott arról, hogy Gyurcsány pécsi jelöltje kampányának részeseivé válnak.

Nem tudtak róla, átverték őket?

Portálunk emailben szerdán megkereste a zenekart, forrásként megjelölve a témában íródott baloldali cikket. Erre reagálva az együttes menedzsere közölte: "sajnálattal értesültünk arról, hogy a zenekar május 17-i, pécsi koncertje politikai térbe került. Mi a koncertre a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel szerződtünk. A pécsi közönségünknek szeretnénk játszani pártpolitikától függetlenül".

A fellépés lemondásáról azonban nem ejtettek szót, a jelek szerint tehát továbbra is kitartanak a koncert megtartása mellett vélhetően a szerződéses kötelezettségek miatt, mindenesetre a koncerttel Péterffyék politikai szándékai a közgyűlésen is egyértelműek voltak.

Elkezdték törölni a megjelent híreket

A történet azonban ezzel nem zárult le: a baloldali portálok a zenekarnak küldött levelünk után a sztálini korszakból ismerős kiretusálás módszerét alkalmazva elkezdték eltüntetni a témában íródott és megjelent cikkeket. Egyelőre kérdés, hogy a közgyűlési televíziós közvetítést is eltüntetik-e legnagyobb videómegosztó portálról, törlik az önkormányzati archívumból, hiszen abból is egyértelműen kiderül, hogy Péterffyék politikai célra használják az eseményt.

Már eleve is kampánycélról volt szó?

Egyébiránt még az eredeti elképzelés is különös volt, hiszen május közepén általában nem tartanak Pécsen "csak úgy" kísérőprogramok nélkül ingyenes koncertet a főtéren. Tehát már a korábbi időpont kijelölése is arra utal – függetlenül a mostani magyarázkodástól –, hogy Péterffyék választási céllal szervezték meg korábban is a programot. Azért, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette ellenzék helyi koalíciója így is szavazatokat tudjon szerezni.

Így tüntették el a cikket a városi lap oldaláról.

16 milliárdos adósság, hét büntetőeljárás, de ünnepelnek

Az önkormányzat szerint annak ellenére van ünnepelni való Pécsen, hogy jelenleg

hűtlen kezelések,

hivatali visszaélés,

vesztegetés elfogadása gyanúja miatt

hat büntetőeljárás is zajlik a pécsi önkormányzat körül, a napokban pedig egy újabb ügyben, a 30 milliós zebrák kapcsán indulhat nyomozás. Mindeközben Péterffy idején az EIB-hitelből 16 milliárdos adósságállományt hoztak össze a városházán, amit 2046-ig kell fizetniük a pécsieknek.