Amikor az embernek van rá lehetősége, jót tenni - mint például az örökbefogadás - sokkal többet ér minden másnál. Békési István egész életét a jótékonyság jellemezte.14 évvel ezelőtt üzlettársával a társadalmi kötelezettségvállalás okán megalapította az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesületet, amely azóta már az egyik meghatározó nonprofit civil szervezetté nőtte ki magát. A szervezet célja, hogy a pénzügyi ismereteket eljuttassa a társadalom minden rétegéhez. Meg szeretnék tanítani a fiatalokat arra is, hogy hogyan cselekedjenek bizonyos pénzügyi élethelyzetekben. Mottójuk a pénzügyekről józanul.

Békési István és párja, Dr. Szabó Judit igent mondtak az örökbefogadásra

Békési István nevével Pécs Normandia Lions Club kapcsán is találkozhattak olvasóink, hiszen ennek a közösségnek az elnöke. Az egyesület célja a beteg gyermekek gyógykezelésének támogatása mellett, a rászoruló és/vagy tehetséges fiatal és a határon túli magyarság segítése. Arról nem is beszélve, hogy országosan is egyedülálló szülőszállást hoztak létre Pécsen, ahol eddig több mint 68 ezer ingyenes éjszakát tölthettek olyan szülők, akiknek a gyermekeit a pécsi gyermekklinikán kezelték.

Dr. Szabó Judit szintén elkötelezett segítője az előbb említett közösségeknek, és az ő mindennapjait is a jót tevés jellemzi.

Igent mondtak az örökbefogadásra

Talán ezért sem meglepő, hogy esküvőjük napján sem magukra gondoltak. Békési István és Dr. Szabó Judit május 15-én büszke szülői lettek a pécsi állatkert bengáli tigrisének, Lukréciának.

Varga Tamás, a PécsZoo gyűjtemény-és nevelési vezetője lapunknak elmondta, hogy három fokozata van az örökbefogadásnak, a bronzmancsos (6.000 és 11.000 Ft között támogatás), ezüstmancsos (12.000 és 24.000 Ft közötti támogatás) és az aranymancsos (25.000 Ft fölötti támogatás).

Egy ilyen cselekedet első lépése egy űrlap kitöltése a személyes adatokkal, amely alapján kiállítják az örökbefogadói oklevelet. Ezek után az örökbefogadott állat adatai kerülnek átadásra, de a PécsZoo honlapján az örökbefogadók neveit is feltüntetik. Minden évben megrendezik a Nevelőszülők Napját, aranymancsos örökbefogadás esetén pedig az örökbefogadói falon – az állatkert területén – feltüntetik a szülők neveit is.

Jelen pillanatban több száz örökbefogadóval rendelkezik az állatkert, amelyhez a már sokszor említett pár, Békési István és Dr. Szabó Judit is csatlakozott.

A nagy nap alkalmából a házas élethez sok boldogságot, illetve örömteli örökbefogadói éveket kívánunk.