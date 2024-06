Második alkalommal szervezte meg a pécsi Tüskésréten a Jótékonysági Futás és Családi Napot a Pécsi Jótékony Nőegylet szombaton.

A 2023-as esztendőben rózsaszín egyenpólóban futottak a nevezők, idén azonban már a kék szín volt a nyerő, amit örömmel öltöttek magukra a futók.

Fotó: Pécsi Jótékony Nőegylet

A regisztráció, a pólóátvétel és az ünnepélyes megnyitó után Somogyi Kristóffal bemelegítettek a résztvevők, majd elrajtolt a jótékonysági futás. A leggyorsabbak rövid időn belül már be is értek a célba, de minden nevező teljesítette a kört, és elmondhatták magukról, hogy támogattak egy nemes célt.

A Pécsi Jótékony Nőegylet az eseményen összegyűjtött adományokat a „nekem nincs ebédem” programban résztvevő százhetven rászoruló pécsi gyerek iskolai étkeztetésére fordítja majd.

Fotó: Pécsi Jótékony Nőegylet

Az esemény lebonyolításában a tavalyi évhez hasonlóan a Decathlon Magyarország pécsi csapata segédkezett, de kiérkezett a helyszínre a MancsRanch is állatokkal, amelyek nagy népszerűségnek örvendtek a kicsik és a nagyok körében egyaránt. A gyerekeknek mindemellett lehetőségük volt kiugrálni magukat a légvárban, valamint készíttethettek maguknak csillámtetoválást is. És itt még nincs vége, hiszen voltak, akik kipróbálták magukat a rendőrségi KRESZ-parkban, de lehetőség volt megtekinteni a Dance Show tánccsoport bemutatóját is.