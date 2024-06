Kertvárosban, de Pécs több helyén többen is felfigyelhettek arra, hogy a vasárnap délután a Máltáról menetrendszerint érkező járat kétszer is elhúzott a város felett, s nem azért, mert már olyan gyorsan fel is szállt.

Mint a Flightradar adataiból kiderül, először csak megközelítette a repülőteret, ám áthúzott felette. Ezt követően Szalánta és Túrony között megfordult, majd Patacs felé a Mecseknek vette az irányt, hogy a Zsongor-kő felett ismét visszakanyarodjon Pogány felé.

A sétarepülés után másodjára aztán le is tette a pilóta a gépet a Flightradar adatai szerint.