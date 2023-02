Elfüggönyözött hátsó rész a Szabadkikötőben, megtelt nézőtér, hangos nevetés. Minden második héten az Improvokál Társulat foglalja el a színpadot, hogy megismételhetetlen improvizációs műsorral örvendeztesse meg a közönséget.

Nincs két egyforma előadás. A társulat tagjai egymással és a közönséggel együttműködve hoznak létre valami újat és egyedit, hiszen az improvizációs színház lényege: nincs forgatókönyv, csak a jelen és az ott elhangzott ötletek, majd a rögtönzés, ami hol vicces és játékos, hol pedig érzelmes és komoly.

Február 22-én sírva fogtuk a nevetéstől a hasunkat, hiszen abszurdabbnál abszurdabb jelenetek elevenedtek meg a pódiumon. Jártunk külföldön, ahol találkozhattunk Drakula gróffal, de a maffiatagok oktatási módszerébe is bepillantást kaphattunk. De horror műfajba ágyazott libavágás, és egy szuperhős világ is megelevenedett előttünk, amelyben szerepet kapott Batman, Joker és Batman fia is, akiről végül kiderült, hogy Joker fia.

Az utolsó félórában pedig váratlan áramszünet volt, de a show nem ért végett. A társulat tagjai nem hagyták abba az improvizációt, nem zökkentek ki, hanem kihasználták a váratlan helyzetet, a nézők pedig a telefonok vakujával biztosították a fényt.

Ez az esemény megmutatta a rögtönzés műfajának a varázsát: egy nem várt akadály gördült a színészek elé, mintha az áram úgy gondolta volna, hogy ő is bedob egy ötletet.

És tudjuk: Nincs rossz ötlet.