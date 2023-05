A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) által alapított elismerést nyolc pályázat közül nyerte el a Szigetvári Zrínyi Vár azzal, hogy kimagaslóan eleget tettek a díj odaítélésében mérvadó szempontoknak, amelyek elsősorban a szervezett programok kreativitását, a családok igényeinek figyelembevételét, valamint az ifjúságnevelés hangsúlyos meglétét tartják szem előtt.

A szombati díjátadón Harrach Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke kiemelte, hogy a helyi emlékezet és a nemzeti emlékezet nem létezhet egymás nélkül. Az emlékezetpolitika pedig egy olyan része a politikának, ahol ennek a nemzeti emlékezetnek köszönhetően a nemzeti egységet megélhetjük, hiszen minden esetben közösen hajtunk fejet nemzeti nagyjaink előtt. Használjuk ki, hogy a nemzeti és történelmi emlékhelyeknek köszönhetően olyan eszköz van a kezünkben, ami ezt a nemzeti egységet erősíti, és ebben játszik nagy szerepet a mai díjazott, Szigetvár is – zárta a beszédét Harrach Péter.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója arra mutatott rá, hogy az Év Emlékhelye Díjjal a NÖRI azt értékeli, hogy az emlékhelyek mennyire használják ki az emlékhely-státuszukban rejlő lehetőségeket, mennyire tudják megszólítani a fiatalokat. Ebben pedig az idei pályázók közül kiemelkedett Szigetvár, ahol az emlékhely megismertetése során előszeretettel vonnak be kreatív eszközöket, így rendhagyó történelemórákat és viselet bemutatókat is tartanak iskolákban, valamint tematikus múzeumpedagógiai foglalkozásokat, családi kincskereső vetélkedőket és kihelyezett történelemórákat is szerveznek a várban.

Fotó: Laufer László

Salamon Ferenc, a Szigetvári Zrínyi Vár kapitánya köszönő beszédében kiemelte: nem kérdés, hogy a díj elnyerése segítség nélkül nem ment volna. Hangsúlyozta: munkájuk során fontos segítség volt a Nemzeti Örökség Intézete által elindított Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program, amelynek segítségével életben tartható a Zrínyi-kultusz, az a láng, amely utat mutat az eljövendők során. „Ehhez a nehéz, de nemes feladathoz kaptunk támogatást és megerősítést az Év Emlékhelye Díj elnyerésével. A díj pedig nem azt jelenti, hogy lezártunk egy folyamatot, sokkal inkább azt, hogy amit elkezdtünk, azt most már pozitív visszacsatolással kell megerősíteni, tovább folytatni.” – zárta beszédét a várkapitány.

Az Év Emlékhelye Díjat a Nemzeti Örökség Intézete alapította négy évvel ezelőtt, korábban a Székesfehérvári Romkert Nemzeti Emlékhely, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely és a Katonai Emlékpark Pákozd Nemzeti Emlékhely nyerték el az elismerést.