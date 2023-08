Közel két tucat fiatal gyűlt össze az intenzív színházi munkát kínáló XVIII. Országos Musical és Operett Kurzuson, amelynek a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár adott otthont, majd a veszprémi Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Térben tartottak nagyszabású gálaműsort a próbafolyamat végén.

A szakma krémjétől tanulhattak énekelni

– Amellett, hogy jól éreztük magunkat, rengeteget tanultunk, fejlődtünk, hiszen a legjobbaktól tanulhattunk a három hét során – mondta lapunknak Fejér Benedek, aki ősszel kezdi a 12. osztályt a Szent Mór Iskolaközpontban, ahol magánéneket is tanul.

– Velünk volt többek között Szabó Szilvia, énekművész, a kurzus művészeti vezetője és megálmodója, valamint Lőrincz Máté, táncos, koreográfus, illetve Peller Károly, a Budapesti Operettszínház művésze. Ellátogatott hozzánk dr. Bátori Éva, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának magánének tanszék vezetője is. A záró előadást Angyal Márta, az Operettszínház szakembere rendezte. Hamar megtaláltuk a közös hangot, nagy élmény volt együtt dolgozni

– számolt be a fiatalember.

– A táborban találkoztam két másik pécsi diákkal is, Pintér Zsófiával és Theisz Tamással, akik szintén rendkívül ígéretes tehetségek, s a kurzust szervező Musical-Re Hangolva Egyesület versenyén nyerték el a részvétel lehetőségét – folytatta.

A Hangvillában bemutatott gálaműsoron a fiatalok a szóló-, kar- és duetténeklés mellett a színpadi tánctudásukat is csillogtathatták.

– A harminc produkcióból tizennyolcban valamilyen formában színpadon voltam kisebb-nagyobb feladatokkal, valamint három számban énekeltem duett, illetve tercett formájában – mesélte lelkesen Fejér Benedek, aki társaival olyan dalokat adott elő, mint Eisemann Mihály Bőg a tehén kezdetű humoros slágere, az Éjjel az omnibusz tetején című klasszikus, illetve Huszka Jenő A bugaci határon szerzeménye.

Fülébe másztak az ismert operett dallamok

A fiatal tehetséget arról is kérdeztük, minek köszönhető az operett iránti lelkesedése, hiszen kortársai érdeklődési körére kevésbé jellemző műfajról van szó.

– Ez a kurzus során is felmerült, Cseh Dávid Péter, a Budapesti Operettszínház pécsi származású művésze is megkérdezte, hogyhogy tizenhét éves fejjel a musicaleknél is jobban szeretem az operett műfaját, amelyek egy távolabbi kor szerzeményei. Bár szerintem vannak ma is széles körben ismert operett slágerek, való igaz, hogy a mai fiatalság jellemzően nem ezeket hallgatja. Én viszont oda tudom visszakötni ezt a szálat az életemben, hogy a nagyszüleim és szüleim is nagyon szerették az operetteket, s amikor a színházban játszottak nagyszabású klasszikus operetteket, Kálmán Imre, Lehár Ferenc műveit, akkor engem mindig elcibáltak magukkal. Ekkor még nem is igazán élveztem a helyzetet, főleg, hogy csendben, egyhelyben kellett ülni az előadások alatt. De ezek a dallamok rendkívül fülbemászóak, nyilván az 1920-as években még nem volt mindenféle lehetőség rögzíteni egy hallott dalt, így muszáj volt, hogy elérjék, a hallgatók később is emlékezzenek rá. Úgy látszik, ez a mi századunkban is bejött, hiszen nekem is a fejemben maradtak. Sokáig nem is foglalkoztam velük, de egyszer amikor újra meghallottam az egyik dallamot, a felismerés öröme arra sarkallt, hogy elkezdjem kutatni az operetteket. A szerelem azóta is tart a műfaj iránt, s a továbbtanulást is ebbe az irányba képzelem el – mesélte Fejér Benedek.

A fiatalok a kurzus során tanultakból a közeljövőben több hazai rendezvényen is adnak ízelítőt: fellépnek Székesfehérváron és Enyingen is, ahol a három hetes munka eredményét mutatják be a közönségnek.