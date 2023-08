Jelenleg zajlik a jelentkezés az MCC Egyetemi Programjába, ahova a most felsőoktatási intézménybe felvett hallgatók jelentkezhetnek. Ők az egyetemi tanulmányaik mellett kapnak oktatást, ingyen szállást és persze rengeteg nemzetközi ösztöndíj és tanulmányi lehetőséget. Az MCC célja nemzetközileg is versenyképes tudás biztosítása a diákoknak, térítésmentesen úgy, hogy a fiatalok később a saját városukban kamatoztathassák ezt a tudást.

– Pécsen végeztem a gimnáziumot és az egyetemet is, dolgoztam a Magyar rádió pécsi stúdiójában, így személyes szálak is kötnek a városhoz. Úgy gondolom, Pécs nagy potenciállal bír a fejlődésre, s szükség lenne a benne rejlő lehetőségek további kiaknázására. Az MCC célja az is, hogy a diákoknak lehetőséget biztosítson a kapcsolatokat építésre, hogy aztán a megszerzett tudással Pécs fejlődéséhez, gazdag kulturális életéhez is hozzájáruljanak – tette hozzá.

Az intézmény egy másik helyi prioritása a Nemzeti Kaszinó épületének felújítása, hogy az a közeljövőben a diákok oktatására és a pécsiek számára nyilvános eseményekre is alkalmas helyszín lehessen. A tervezési fázis hamarosan lezárul, ám a munka az épület rossz állapota, illetve műemléki védettsége okán hosszabb munkálatokat ígér. Az MCC az eredeti homlokzat visszaállítására is törekszik.

A tervek között szerepel, hogy a Király utcát összekössék a Mária utcával, egy passzázs kialakításával – az ingatlan hátsó része ugyanis már átnyúlik ide is.

– A Mária utcába is tervezünk épületet, hiszen a diákok elszállásolásához szükségünk lesz több helyre. Ezt illetően is komoly szakmai egyeztetések zajlanak, hogy minden illeszkedjen a belváros és az utca összképébe – tette hozzá Erdei Krisztián.

Emellett előadóterem és egy könyvesbolttal, könyvtárral egybeközött kávézó és kiállító tér megvalósítása is céljuk – az épület így a kulturális bázissal és művészeti potenciállal rendelkező városban kulturális közéleti központként tud majd megjelenni.

A kommunikációs igazgató az MCC szeptemberi terveiről is mesélt.

– Nemrégiben jelentettük meg Henry Kissinger könyvét magyarul, amelyben a szerző a korának politikai vezetőit, az ő gondolataikat és stratégiáit mutatja be. Ezen kívül meghívtuk Schiffer Miklóst is, aki Magyarország egyik leghíresebb divatszakértője és szakmai írója – tudtunk meg Erdei Krisztiántól.