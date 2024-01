A Tóth Zoltán rendezte #apa#anya#én már nem kevesebb mint öt éve van műsoron, a Bóbita Bábszínházzal együttműködésben létrejött produkció igen népszerű a családok körében, s most újra, vacsorajegyes lehetőséggel egybekötve játsszák, így az érdeklődők friss élményt szerezhetnek a produkcióról még a nyár elejére, a Bóbita Bábszínházba tervezett folytatás bemutatása előtt. Nem is szokványos színdarabról van szó, hanem komplex színházi nevelési előadásról, melyben a hagyományos színjátszás elemeit interaktív rész követ, a nézők, bekapcsolódhatnak, maguk is részeseivé válva a történetnek.

Rácz Attila, Matta Lóránt, Papp Melinda, Szabó Dalma és Arató Máté segítségével egy család életébe pillanthatunk be, nevesül Vajdáékhoz. A szülők idősebb gyermeke, a tizenkilenc éves fiatal kijelenti, ő már felnőtt, s joga van arra, hogy saját tervei, ötletei szerint alakítsa az életét. Ez a pillanat a két szülőt rádöbbenti arra, hogy ők bizony jó pár éve elmúltak tizenkilenc évesek, de a legtöbb álmukat még nem tudták megvalósítani, ezért elhatározzák, hogy ők is erre fognak törekedni. Ebből indul el egy interaktív társasjáték a nézőkkel, hogy mi történik akkor, ha mindenki álmokat akar megvalósítani? – így vázolta fel az alapszituációt Tóth Zoltán rendező, aki a júniusra tervezett folyatás megalkotója is lesz.