Szerelemprojekt 1 órája

Egy baleset majdnem véget vetett egy kaszkadőr karrierjének

David Leitch, aki a való életben is kaszkadőr, és olyan filmek rendezője, mint A gyilkos járat, a Deadpool 2., és olyan alkotások producere, mint a John Wick, a Senki, most legszemélyesebb filmjét készítette el, ami A kaszkadőr címet viseli. Ez egy szerelmeslevél a szakma iránt, amit május 5-én a pécsi Cinema City és az Uránia Mozi is vetíteni.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

A film főhőse kaszkadőr, akit felrobbantanak, lelőnek, elütnek, kidobják az ablakon, leejtik magas helyekről, csak azért, hogy minket szórakoztasson. Frissen felépülve egy balesetből, ami majdnem véget vetett a karrierjének, a kaszkadőrnek meg kell találnia egy eltűnt filmsztárt, ki kell bogoznia egy összeesküvést, a szerelmét is szeretné visszanyerni, és mindeközben napi melóját is végeznie kell.

A filmet a pécsi Uránia május 5-én kétszer - 17:45; 20:10 -, míg a Cinema City kilencszer – 10:00; 11:00; 12:20; 13:40; 15:00; 16:20; 17:40; 19:00; 20:20 - vetíti.

