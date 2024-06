Kolat Irén, a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetője elmondta, hogy a programot immár második alkalommal szervezik meg, tavaly is igen sikeres volt. A múzeum udvarán 19 órai kezdettel fellép a Swing Ladies trió. A tűz a melegség, a szeretet, szerelem jelképe, ebben a koncepcióba illik bele a tűzgyújtás, tűzugrás is. A helyszínen büfé is fog üzemelni.