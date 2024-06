– Mátyás királyt Magyarország legnépszerűbb királyaként emlegetik, akinek talán történelmünk során először sikerült úgy felvirágoztatni hazánkat, hogy azt európai mércével mérve is elismerték. A darab a fiatalok számára is közérthetően, a Mátyás királyról szóló legendás mesék elemeiből táplálkozva, rendkívül látványos módon mutatja be a történelmi eseményeket