A csodálatos nagyapó a Pagony Kiadó gondozásában jelent meg 2024-ben, amely egy nyolc mesét tartalmazó mesekönyv, aminek első története még tizenkét évvel ezelőtt született meg. Évekkel később a kiadó tanácsolta a szerzőnek, hogy írjon még hozzá hét mesét. Simonfalvi Ancsa elárulta, hogy először megrettent, mert nem tudta, hogy hogyan kerüljön újra abba az „áramlatba”, amiben az első mese megalkotásakor volt, de végül könnyen visszarázódott, és nagyon jó érzés volt belemerülnie abba a mesevilágba, ahol a gyermeki fantáziának nagyon sok szerep jut.

Simonfalvi Ancsa 8 mesét tartalmazó mesekönyve feltárja a gyermeki fantázia nagyságát

Fotó: Czeczon Enikő

A kötet megmutatja a gyermeki fantázia végtelenségét

Még ki sem nyitjuk a kötetet, de már tudjuk, hogy egy különleges történet vár ránk a könyv lapjain. Ránézünk a borítóra és elfog minket a béke. Felnőttként eszükbe jutnak a nagyszülőknél töltött nyarak. Náluk lenni olyan volt, mintha egy másik világba csöppentünk volna, ahol számítógép és még okostelefon nélkül kellett szórakoztatni magunkat, és olykor-olykor még a nagyszülők is csatlakoztak az általunk megteremtett fantáziához.

A szerző elárulta, hogy ezekben a rövidebb történetekben talán az volt a legnehezebb, hogy minden mese ugyanúgy indul: a nagyszülő elkezd alkotni, barkácsolni, majd amikor megszületett a csoda, akkor a főszereplő Jerkó és kutyája, Fufi egy teljesen más világba kerül. A barkácsolás folyamatát kellett érdekessé tenni, hogy se a gyerekek, se a szülők ne unják magukat el rajta.

Szót érdemel a kötet illusztrációja, amit Török Bianka készített. A képzőművész nagyon ráérzett a mesékre, egyszerre tudta megjeleníteni a képekben a mesevilágot és a valóságot is. A szerző elárulta, hogy az illusztrátor egy kis játékosságot is belevitt a rajzokba: kisgyerekek által készített műveket is elrejtett bennük.

Mikor a szerzővel beszéltünk, akkor megemlítette, hogy kapott hozzá egy olyan megjegyzést, hogy a nagymama a kötetben egy láthatatlan szereplő. Ezzel sem a szerző, sem mi nem értettünk egyet a mesekönyv elolvasása után, hiszen a nagyié az a hang, aki mindig visszahívja a gyereket a valóságba. Ahogyan a szerző fogalmazott: ő az, aki melegséggel, kedvességgel és szeretettel várja vissza a gyermeket, aki, kimásért szakadna ki a fantáziából, ha nem a nagymama miatt?