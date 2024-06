Ez valamit előrevetít a rendezvénysorozatról, hiszen a POSZT 19 éves történetében fél nap alatt elfogyott minden jegy, de volt olyan is, hogy a jegyárusítás kezdete után 5 perc alatt kikerült a teltház tábla.

-Én igen pozitívan értékelem az újfajta színházfesztivált

- fogalmazott lapunknak Harsányi Attila, a Miskolci Nemzeti Színház művésze, aki most itt a MASZK színészzsűri tagja, s az ezredforduló tájékán évekig Pécsett játszott, a POSZT-on pedig többször is megfordult, például díjat is nyert a Szolnoki Színház Karamazov testvérek bemutatójában.

Hozzátette, neki egész évben nincs ideje, lehetősége más teátrumokat megnézni, ez pedig adott volt, ezért csak hálás tud lenni.

A kaposvári Csiky Gergely Színház a városközponttól jó egy kilométerre található (mintha annak idején Pécsett a Zsolnay Negyedben ment volna minden program és darab) így a celebekkel, a színészsztárokkal, szaktekintélyekkel nemigen lehet összefutni a centrumban. Minden egy helyre összpontosult tehát, mert a versenyprogramokon túl a kiegészítő fesztivált is a teátrum melletti parkban rendezik. Ez valójában egy szabadtéri színpadot jelent, ahol napjában négy zenés, mesés bemutató zajlik késő délután és este, valamint néhány árust, kézműves és gasztrokínálatot kap a vendég. Hogy finom legyek, egy POSZT-on nevelkedett néző ezért az OFF kínálatért bizonyosan nem törné magát.

Viszont a verseny semmivel sem rosszabb, mint a POSZT bármely csúcsévében. Igaz, jóval kevesebb díjjal, így tehát kevésbé tekinthető versenynek, a szervezők is inkább seregszemlének nevezik.

Én egyetlen előadást láttam, a Vígszínháztól Csehov: Sirályát, külföldi (grúz) sztárrendezővel, a színpadon pedig többek között Stohl Andrással, Nagy-Kálóczy Eszterrel, Hegedűs D. Gézával, ifj. Vidnyánszky Attilával, no és még egy korábbi pécsivel, Méhes Lászlóval, aki Rázga Miklós igazgatói időszakában a PNSZ tulajdonképpeni főrendezője volt. Igen nagy elvárásokkal érkeztem, mivel annak idején láttam a POSZT-on a Civil Közösségek Házában a Krétakör Siráj (így pontos jével) darabját, amit máig a magyar színháztörténet egyik legjobb darabjának tartok. Mégsem csalódtam, mert igen látványos, ötletes, kísérletező játékot láttam ezúttal is. Ráadásul igen aktuálisat, az élet ezer szeletére kiterjedő magvas gondolatokkal.