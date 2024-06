A hétvégén véget ért a XVII. Bólyi Motoros Napok rendezvény, mely idén is számos izgalmas programmal várta az érdeklődőket. A háromnapos rendezvényen különböző zenei előadók gondoskodtak a jó hangulatról. A fesztivál csütörtökön vette kezdetét, ahol a sátorban a Roll'R és a Szuterén zenekarok kocsma partyja indította az eseményt. A közönség estétől kora hajnalig élvezhette a dinamikus koncerteket, melyek kiválóan megalapozták a fesztivál hangulatát. Pénteken a zenei programok sora a Konnektion zenekar fellépésével folytatódott, az est fénypontjaként a Paddy and the Rats adott fergeteges koncertet, amit a Blues Company előadása követett éjfélkor. A blues dallamok és a rock hangzása mindenkit táncra perdített, a közönség lelkesedése pedig határtalan volt.

Szombaton a The Garden zenekar kezdte az esti programot 19.00 órakor, majd 22.00-kor a húszéves jubileumát ünneplő Road zenekar lépett színpadra, akik turnéállomásukként érkeztek Bólyba. Az éjszakát a Nihil Chips zárta egy energikus koncerttel, amely méltó befejezése volt a háromnapos fesztiválnak.

A szervezők köszönetet mondtak Bóly város önkormányzatának és a rendezvény támogatóinak a segítségért. Külön köszönet illette a fellépő zenekarokat a színvonalas műsorokért, valamint a résztvevő közönséget, akik aktív jelenlétükkel és támogatásukkal hozzájárultak az esemény sikeréhez. Hálájukat fejezték ki azoknak is, akik a helyszínen a becsület kasszába dobtak, ezzel is támogatva a rendezvényt.