Megjelent az „Erzsébet királyné, egyetemünk egykori névadója” című kiállításkatalógus – a tárlat egy éven át volt látható a Klimó Könyvtárban és március végén zárt be. A dokumentum a Digitália és a Pécsi Egyetemi Archívum adatbázisaiban online is elérhető. A kiállítás azt mutatta be, hogy az egyetem alapításakor már elhunyt Erzsébet királyné emlékezete hogyan élt tovább a pozsonyi, majd a pécsi években egészen 1947-ig. A katalógusban minderről érdekes információk olvashatók.