A legjobb 16 közé jutás reménye már az első nap két veresége után elveszett a PTE-PEAC Kaló Méh férfi asztalitenisz-csapata számára az ETTU Európa-kupa csehországi nyitókörében. Ám a csütörtökre maradó harmadik összecsapáson, ahogy fogalmaztak, a becsületért is igyekeztek mindent beleadni az utolsó ellenfél, a portugál GDCS Do Juncal ellen.

Ha a becsület nem is szenvedett csorbát, hiszen a pécsiek mindent megpróbáltak, ám ezen a tornán semmi sem jött össze nekik. Pedig ezúttal a pihent tartalékjátékost is bevezették, és Szántosi Dávid nem is okozott csalódást, 3:1-es győzelmével vezetést szerzett Jose Magalhaes ellen. Ám mert őt követően előbb Gerold Gábor maradt alul Eduard Ionescuvel szemben 3:1-re, majd Pető Zsolt Kirill Shvets ellenében ugyanígy, Szántosira egy újabb összecsapás várt. Erre az ő ereje is elfogyott, Ionescu 3:0-lal zárt ellene.

A portugálok 3:1-es győzelmével a PEAC nem jutott a 16 közé, búcsúzott az Európa-kupától.