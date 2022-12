Ma 9 órakor kezdetét veszi a Misinai Sasok–Csofém FC összecsapással az idei háromnapos komlói teremfoci-maraton. A címvédő első szereplésére sem kell sokat várni, hiszen egy Tolna megyei rangadó keretében 9.54-től megütközik a tavalyi győztes Joga Bonito a Brazil Tengeliccel.

A jó szórakozás garantált, hiszen az elmúlt években is megtapasztalhattuk az izgalmas mérkőzéseket és a színvonalas betétműsorokat, s a szervezők egész biztos, hogy idén sem hagynak minket cserben.

A torna alatt értékes ajándékok is gazdára találtnak majd, hiszen három-három mezt és kapuskesztyűt, valamint öt labdát is kisorsolnak. Ezek közt lesz Dibusz Dénes használt és dedikált kesztyűje, Nagy Zsolt, válogatottunk balszélsőjének meze, illetve a Ferencváros labdarúgócsapata és a Komlói Bányász SK is felajánlott egy dresszt.

A tornát idén is támogatja az Országos Minifutball Szövetség is, így a győztes a Magyar Minifutball Bajnokság regionális döntőjébe is kvalifikálja magát.

December 27. és 29. között Kozármislenyben is pattogni fog a labda a két ünnep között. Idén immáron hatodik alkalommal rendezik meg a Focivilág Kozármisleny Kupát.

A nyílt kategóriában 15 csapat mérkőzik meg egymással, amelyben idén itt is emelték a tétet, hiszen a végső győztes indulási jogot szerez a 2022–2023-as Magyar Minifutball Bajnokság regionális döntőjébe.

Idén is ámulatba ejti a közönséget a sokak által jól ismert freestyle focista, Nabil Hamza, de amatőr darts és FIFA Xbox verseny is színesíti a programot, ahol a legjobbak még nyerhetnek is.