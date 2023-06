Újra bizonyították kiválóságukat a PTE-PEAC Kalo-Méh asztaliteniszezői, Demeter Lehel, Pető Zsolt, Gerold Gábor, Szántosi Dávid és Molnár Dávid a négyes döntőben. Két magabiztos sikerrel húzták be sorozatban negyedik bajnoki címüket, de már az alapszakaszban is nagyszerű eredményeket értek el, hiszen 16 győzelemmel és 2 vereséggel érkeztem meg a final fourra.

– Volt egy kis botlásunk a Komló ellen, de az leszámítva teljesen elégedettek vagyunk az idénnyel – értékelt kérésünkre Demeter Lehel, csapatkapitány. – A Celldömölktől egyszer kikaptunk az ősszel, de sikerült nekik visszavágni tavasszal egy 8:3-as sikerrel. Szinte lehet mondani, az volt az igazi döntő. A saját évemet is kimondottan jónak érzem, hiszen csak 3 meccset veszítettem az alapszakaszban. A csapat is egységes volt, a döntőben kimagaslót hozott Szántosi Dávid. Az, hogy Fazekast és Jakabost is megverte überszuper eredmény.

A fináléban az ellenfélnél már nem lehetett ott Huzsvár Erik, mivel ő megsérült a végül bronzérmet szerző Komló elleni elődöntőben, illetve a CVSE nem szerepeltethette idegen légiósát vízumproblémák miatt.

– A finálé kissé felemásra sikerült azután, hogy lesérült Huzsvár, de nekünk nem ezzel kellett foglalkoznunk, az I-re kellett feltenni a pontot, és ez sikerült is – tette hozzá.

A Pécs a Celldömölkkel karöltve uralja a sportágnak ezt a részét. A final four bevezetése óta csak egyetlen egyszer nem valamelyikük volt a végső győztes, a BVSC-Zugló verekedte magát az első helyre. A sorozatban elért négy siker a PEAC-tól ezen felül is kiemelkedő teljesítmény.

– Nyolcadik éve vagyok Pécsen, abból ötször bajnokok lettünk, és háromszor másodikak. Lehetett volna jobb is, de ennél rosszabb soha ne legyen – jegyezte meg nevetve.

A hosszú, Európai-kupaszerepléssel megtoldott idény után most persze jöhet a megérdemelt pihenés, a gyógyulás.

– A sebek nyalogatásával telik majd a nyaram. Az elmúlt másfél hetet a vállammal szenvedve töltöttem. Volt, egy kisebb sérülésem – árulta el. – Július közepe vége fele már indul majd a felkészülés a következő idényre. Szeptemberben aztán újra nekivágunk a nemzetközi porondnak is. Jövőre lesz egy kis változás, mert egy fővel csökken a csapat, Gerold Gábor sajnos elmegy tőlünk, Mosonmagyaróváron folytatja. Idén túl sokan is voltunk, öten teljesítettük az szezont, de elég négy játékos. Reméljük, jövőre újból neki tudunk ugrani a bajnoki címnek.

A fiatalok, Szántosi és Molnár jó teljesítménye közben mindenképpen pozitívum.

– Reméljük megmarad ez a tendencia. Az elmúlt évben Molnár Dávid is szép skalpokat szerzett, még ha a döntőben szoros csatában el is vérzett. Jól játszott, nem volt benne semmi kivetni való. Reméljük tartják is a tempót, sőt, felgyorsítanak minket is – zárta szavait-