Ahogyan arra számítani is lehetett, az elmúlt három szezon bajnoka, illetve az idei alapszakasz győztese, a PTE PEAC Kalo-Méh az elődöntőn sem botlott, így ismét megmérkőzhet a Celldömölkkel a férfiasztalitenisz-Extraliga trónjáért. A Soltvadkert ellen Pető Zsolt minden egyéni meccsét megnyerte, de Szántosi Dávid is begyűjtött két sikert, ami gyakorlatilag el is döntötte a tíz meccses összecsapást.

A döntő vasárnap 15 órakor kezdődik.

PTE PEAC Kalo Méh–Soltvadkerti TE 7:3

Férfiasztalitenisz-Extraliga, final four, elődöntő.

Győztesek: Pető Zsolt 2, Szántosi Dávid 2, Demeter Lehel, Gerold Gábor, a Gerold, Szántosi pár, ill. Nemanja Djilas, Lei Balázs, a Vajda Viktor, Zoltán Zoltán pár