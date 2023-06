Már sokadik alkalommal vendégeskedett a vásárosdombói iskolában a Budapest Honvéd egykori labdarúgója, Pisont István, aki most elsősorban nem motivációs beszédet tartott a fiataloknak, hanem a labdarúgópályán reaktiválta magát.

Hitelesebb személy talán nem is érkezhetett volna a településre, hiszen az 53 esztendős sportember pontosan tudja, hogy miképp lehet kitörni a szegénységből, és hogyan lehet helytállni a nagyvilágban. Sőt, a döbbenetes lelki erővel rendelkező játékos hosszú évek kemény munkájával kiharcolta, hogy a drukkerek átköltsék a megszokott rigmust, így lett – ahogy ő fogalmazott – „a legnagyobb cigányból hivatalosan is a legnagyobb király”. Ennél pedig aligha lehetne bárki is ösztönzőbb.

Ezúttal egy minitornát rendeztek, amelyen Abaliget, Gödre, valamint a házigazda legügyesebb tanulói bizonyíthattak. Sőt, még a vásárosdombói tanárokkal is meg lehetett küzdeni, ráadásul abba az együttesbe Pisont István is beállt.

A meccsek után büntetőrúgó versenyre is jutott idő, majd a becsben tartott sportember jó hangulat közepette kiosztotta a jól megérdemelt díjakat.

Ahogy Pisont István is sokszor hangsúlyozza: nem az a lényeg, hogy te legyél a következő generáció legjobb labdarúgója. Csupán arra van szükség, hogy amit csinálsz, azt szívvel-lélekkel csináld, és hozd ki belőle a maximumot

Végeredmény: 1. Vásárosdombó, 2. Gödre, 3. Abaliget.

További különdíjak: Legjobb kapus – Maurer Benjámin (Abaliget), Gólkirály – Sztojka Roland (Vásárosdombó), Büntetőrúgó verseny győztese – Kalányos Krisztofer (Vásárosdombó), Legjobb mezőnyjátékos – Nagy Gábor (Vásárosdombó).