Hivatalos sajtótájékoztatón jelentette be a DVTK HUN-Therm női kosárlabdacsapatának játékoskeretét a 2023-2024-es szezonra Szabó Tamás, a DVTK főtitkára és Völgyi Péter sportszakmai igazgató.

Mint kiderült, a miskolci klub másodedzőjeként folytatja edzői karrierjét a PINKK-Pécsi 424 korábbi trénere, Kovács Dénes.

A 24 esztendős pécsi tréner egy hete jelentette be lapunknál, hogy másfél év után távozik a baranyai együttestől. Sokáig nem vesztegette idejét, ráadásul sikerült magasabbra tennie a lécet, ugyanis egy bajnokaspiráns alakulatnál dolgozhat.

Ugyancsak büszkeséggel töltheti el a PINKK szurkolóit, hogy a 24 éves Tenyér Zsófia, aki négy idényt töltött el a klubnál, szintén lehetőséget kapott az aranyéremre hajtó brigádnál.

Tenyér Zsófia nyilatkozata: – 2019-ben igazoltam át a PINKK-Pécsi 424-hez a PEAC csapatától, hogy többet játszhassak az első osztályban. Sok vita van arról, hogy egy fiatal játékosnak mire is van szüksége. Egy erősebb csapatban keveset játszani és többet tanulni edzéseken, vagy játékpercekkel tapasztalatot szerezni egy gyengébben szereplő együttesnél. Én az utóbbit választottam, és maximálisan meg is kaptam a lehetőséget a PINKK-től, amiért hálás vagyok. Sokat játszottam, és egy olyan közösségbe kerültem, amely a vereségek után is tudott mosolyogni és együtt maradni. Mindig is jó érzéssel fog eltölteni ha visszagondolok majd erre az időszakra, annak ellenére is, hogy az utolsó szezon, ismert okok miatt, kissé beárnyékolja ezt a négy évet. Reménykedtem benne, hogy a következő idényben esetleg szintet léphetek a pécsi évek után, de bevallom őszintén, először engem is kicsit meglepett a DVTK ajánlata. Miskolcon olyan körülmények és koncepció van, ami talán minden kosaras álma, így hát úgy döntöttem, megpróbálkozom ezzel a nehéz feladattal. Nagyon várom, hogy elkezdjük a közös munkát, és hogy segíteni tudjak, amiben csak tudok a tavalyi bronzérmes és Euroliga főtáblás csapatnak.

Kovács Dénes nyilatkozata: – Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, izgatottan várom. Egy teljesen más kaliberű csapatnál folytatom, amit nyilván meg kell majd szokni, hiszen a szerepkör is más lesz. Mindenesetre várom az évet, és mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy a döntőbe kerüljön az együttes. Továbbá külön öröm, hogy Zsófival tudjuk folytatni a közös munkát. Hiszem, hogy neki is nagy lehetőség ez a váltás.

Völgyi Péter nyilatkozata: – Tenyér Zsófia már többször okozott nekünk kellemetlen perceket. Játékstílusában képviseli azt az aggresszív, kemény védekezést, amit én elvárok, sok fejlődési lehetőség áll még előtte.