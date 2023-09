Nyílt napot tartanak a Fordan Tánccentrum vezetői és oktatói a táncot és mozgást kedvelő közönségnek. A jubileumi évük ötödik állomásánál a kiemelt rendezvény arra hivatott, hogy mindenki betekintést nyerhessen a 35 éves Fordan Táncklub életébe.

Vasárnap fél kettőkor nyílnak a kapuk és a program 14 órakor egy pörgős műsorral kezdődik, amelyet a Tánccentrum előtti szabad téren tartanak. Akrobatikus rock ’n’ roll és fashion street dance szerepel a palettán több korosztályt érintve. A klub legrégebbi és legeredményesebb táncosai adnak színes műsort.

A bemutatók után mind a három táncteremben más és más tánc- és mozgásműfajt lehet majd kipróbálni. Idén összesen 6 csoportba várják az új tanítványokat. A klub vezetői Papp Viktor és Majorlaki Ágnes minden korosztálynak tud ajánlani valamit. A legkisebbeknek az aprock – mini rockyt javasolnak, a nagyobbaknak több korcsoportban az akrobatikus rock ’n’ roll-t, és a fashion street dance-t ajánlják, jelenleg ezek a táncok a legnépszerűbbek a táncklubban. A Dance for Ladies órákat elsősorban hölgyeknek szánják. A fashion street dance alapjait tartalmazó tánc 7. éve népszerű a 30 pluszosok körében. Első ízben került be a választható mozgásformák közé az AEROFIT, amelyet Somogyi Kristóf tapasztalt fitnesz edző vezet. A Ritmo TSE táncosai – akik ezúttal is a nyílt nap vendégei – a társasági táncokat fogják népszerűsíteni a nyílt napon.

Mindenki, aki aktívan részt vesz valamely nyílt órán, kap egy sorsjegyet, amivel a nap végén külföldi utazást, ajándékcsomagokat, valamint utalványokat nyerhetnek a legszerencsésebbek. Külön jutalmazzák azokat, akik éppen a nyílt napon döntötték el, hogy beiratkoznak a Fordan Táncklubba.

Időpont és helyszín: 2023. szeptember 10. vasárnap 14.00 – 17.00 óra (kapunyitás 13.30), Fordan Tánccentrum, Pécs, Indóház tér 2.