Az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata az év eddigi talán legfontosabb meccsére készülhet szerda este a Rátgéber Kosárlabda Akadémián.

Biztos sokan emlékeznek a Bursa elleni idegenbeli találkozóra, mikoris a végjátékban igencsak érdekes bírói ítéletek születtek, így végül nagy csatában alulmaradt a pécsi klub. Nos, eljött az idő a revansra, ráadásul a továbbjutás szempontjából nagyon fontos lenne a győzelem.

Ahhoz, hogy Jovan Gorec együttese megcsípje a második helyet, ahhoz nagy biztonságot jelentene, ha minimum négy ponttal sikerülne legyűrni a török ellenfelet. Ha ez netán nem sikerülne, és harmadik helyen kötne ki a Pécs, nem jelentené feltétlen azt, hogy vége a továbbjutásról szőtt álmoknak, mivel a tizenkét csoportból a nyolc legjobb csoportharmadik kerül a következő körbe, a legjobb harminckettő közé.

Jovan Gorec, az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapatának vezetőedzője: - A szerdai NKA Universitas Pécs–Bursa összecsapásra ugyanúgy készülünk, mint minden találkozónkra. Persze egy fontos meccs lesz számunkra, de ez is csak egy állomás az utunkon. Elsősorban a fő célunk a győzelem megszerzése lesz, ha folytatni szeretnénk az Európa Kupa küzdelmeit a csoportkör után. Próbálom kezelni azt a nyomást, ami a lányokon van, és akad néhány egyéni problémánk, illetve továbbra is vannak nehézségeink a keretünkkel, mivel vannak hiányzóink és a sérülések miatt nem tudunk teljes kerettel edzeni. Tele vagyunk fiatallal, akik nem tudnak másképp megfelelően fejlődni, csak ha jó edzéseink vannak. Több olyan játékosunk van, akik az akadémiai rendszerből, képzésből jöttek fel hozzánk, remélem, hogy bátrak lesznek, és nem rémülnek meg az előttük nyíló nagy lehetőségtől. Az esélyt megkapják a bizonyításra, úgyhogy ez a része rendben lesz. Mi mindig csak azt kérjük a játékosoktól, hogy agresszívek és bátrak legyenek, az pedig természetes, hogy vannak jobb és kevésbé jó meccseink. A jelenlegi helyzetet kezelni tudjuk, és minden rendben lesz szerdán is!

A várva várt összecsapás 18 órakor kezdődik, belépőjegyeket egységesen 1000 Ft-ért lehet váltani.