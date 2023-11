Nem sikerült igazán jól a Mezei Liga második fordulója a PVSK sportolóinak szempontjából.

Freier Balázs szakmai vezető beszámolója szerint Bálint Gréta hőemelkedéssel bajlódott, majd 300 méter után letaposták a cipőjét, ezért egyik lábán csak zokni volt, így futotta végig a 3000 métert, s a lábfeje is megsérült, a szöges cipője is tönkrement, de így is a hetedik helyet érte el. Kiválóan sikerült azonban Fazekas András (U20) bemutatkozása az új egyesületénél – Mohácsról tette át tehetségét Pécsre –, abszolút hetedik lett.

Emellett az olimpikon Szabó Tünde is rajthoz állt, ő a kilencedik pozícióban futott be végül.