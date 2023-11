November 11., szombat, 11.00

PTE PEAC II.– Lovászhetény-Pécsvárad

Összességében remekül kezdte a 2023/24-es pontvadászatot a PTE PEAC második számú csapata, de az elmúlt időszakban nem igazán jönnek a pontok, így egészen a hatodik helyig lecsúszott Molnár Gábor legénysége. Ráadásul ezúttal is minden tartalékra nagy szükség lesz, hiszen a bajnokaspiráns érkezik a PMFC Stadionba, így ismét nem a házigazda az esélyesebb. Persze nem győzzük hangsúlyozni, hogy a Lovászhetény-Pécsvárad nagyon komoly létszám­problémával küzd, ezzel ellentétben pedig a pécsi klubnak van merítési lehetősége. Szükség esetén rutinosabb játékosokat is bedobhat a tréner, hiszen a PTE-PEAC harmadosztályú alakulata csak vasárnap lesz érdekelt a bajnokságban. A szeptemberi párharcból Varga László legénysége építkezhet, ugyanis akkor egy nagyon taktikus csatát hozott az ütközet, de a véghajrában Takács Ákos Dominik duplájával értékesítette a három pontot a Lovászhetény-Pécsvárad (0–2). Ez most biztosan nem így lesz, hiszen a huszonhat esztendős spíler is sérüléssel bajlódik.

November 11., szombat, 13.30

Siklós– Bóly

A Bóly folyamatosan tapad az éllovasokra, de a Komló ellen elhullajtott két pont még hiányozhat a végelszámolásnál. Mindenesetre a harmadik pozíció sem olyan biztos jelenleg, hiszen amennyiben a Siklós begyűjti a három pontot, akkor a két együttes azonos pontszámmal rendelkezhet. Márpedig Bíró Ferenc alakulata bosszúra éhes, ugyanis szeptemberben nem volt kérdés: a Siklós ugyan még vezetést szerzett a huszonharmadik percben Ignácz Olivér találatának köszönhetően, de a folytatásban nyolc alkalommal mattolt Horváth Dávid Csaba együttese. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, talán senki nem gondolta volna, hogy a szezon ezen szakaszában csak három egység lesz a különbség. Tehát nagy taktikai csatára lehet számítani, ahol egy apró hiba is végzetes lehet, de még gólfesztivál is benne van a pakliban.

Komló– PVSK

Egy emlékezetes találkozónak jön Komlón a második felvonása. A PVSK szeptember végén a pályán nyert, ráadásul hátrányból, azonban a pécsi tréner hatot cserélt, így végül a Komló javára írták jóvá a győzelmet. Most viszont vélhetően örömmámorban úszik még az együttes, miután sikerült megszerezni az első idénybéli sikert, de Nagy Gábor legénysége is komoly skalpot jegyzett a Bóly elleni döntetlennel. Egy dolgot már biztosan tud mindkét fél: egy rossz matematikai egyenlet végzetes lehet.

Nagy Gábor, a Komló vezetőedzője: – Gőzerővel dolgozunk! Azt a pár meccset, amely még visszavan, arra szeretnénk kihasználni, hogy a nem túl sikeres eddigi meccseinket korrigáljuk, és nyilván ehhez nyerni kell!

Schneider Gábor, a PVSK vezetőedzője: – Nagyon bízom benne, hogy a játékosaimnál a Komló elleni mérkőzés végéig kitart majd a villányi okozta mámor. Az eredmény nem a cserék számán fog múlni, de ha úgy alakul, akkor mind a hat játékosnak lehetőséget adok – viccelődött a PVSK trénere.

November 12., vasárnap, 13.30

Villány– Nagykozár

A listavezető Villány az előző körben elszenvedte idénybéli első vereségét, plusz elvesztette gólfelelősét, Gellén Dávidot, ez pedig komoly érvágás. Nagy meglepetésre az elmúlt két fordulóban csak egy pontot jegyzett Kósa Zoltán legénysége, de hazai terepen lehet javítani, erre pedig a nem túl acélos Nagykozár ellen minden lehetőség adott. Persze a nagykozári klub nemrég Takács Lajossal az élen is megízlelhette a győzelem ízét, sőt, legutóbb a bajnokaspiráns Lovászhetény-Pécsvárad ellen is szépen helytállt a csapat, így nagy hiba lenne egy pillanatra is hátradőlni. Gellén Dávidot minden bizonnyal a gólkirályi címre hajtó Wiesner Szabolcsnak kellene helyettesítenie, de az biztos, hogy jóval élesebbnek kellene lenni, mint a sereghajtó PVSK otthonában. Külön öröm a helyiek számára, hogy a Trollfoci csapata is ellátogat Villányba, humorukkal pedig biztosan emelik majd a színvonalat. Ráadásul ha a legnépszerűbb hazai labdarúgással foglalkozó oldallal foglalkozók olyan eseménydús találkozót látnak, mint amilyen mozgalmas volt a két csapat augusztusi csatája, akkor biztosan nem lesznek csalódottak (2–8).