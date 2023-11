Továbbra is őrzik minden eszközzel pályatársai Nagy András emlékét, aki tragikusan fiatalon hunyt el. Előtte azonban olyan sikerek fűződtek a nevéhez mint a kisvilágbajnoki címmérkőzés megnyerése Ugandában törött alkarral. Az ő szellemiségének megőrzése, tehetségének tisztelete miatt hozták létre a Nagy András Küzdősport Egyesületet hat éve, amely évről évre egy színvonalas tornával is megemlékezik a nagyszerű sportolóról és emberről.

– Pécsnek egy nagyon kiemelkedő színfoltja volt, személyiségével, tenni akarásával, illetve azzal, amit létrehozott, az sokáig fennmarad – magyarázta Schiffer Ádám, az egyesület elnöke, miért tartották fontosnak, hogy az ő nevét hordozza a szervezet. – Andrásban megvolt minden, ami a sikerességhez kellett a fizikai küzdelmen felül is. Lélekben, személyiségben is kiemelkedő volt, ezért is egy jelkép, egyfajta szimbólum a fiatalok számára és számunkra is.

Idén december 9-én rendezik majd meg a teljesen napon át tartó tornát, amely erre az évre nemzetközi méreteket ölt. Ahogyan az megszokott, főként a muaythai lesz terítéken, hiszen ebben a szabályrendszerben érte el legnagyobb sikereit a névadó, de K1-ben is mérkőzhetnek a nevezők, aki december 5-ig jelezhetik ringbe lépési szándékukat. Egyelőre a pontos helyszínt még nem tudták megadni a szervezők.

– Ez a negyedik Nagy András Kupánk lesz. Amikor elkezdtük, az volt a cél, hogy a környékről, a régióból a klubokat bevonzzuk, és próbáljunk nézőket is ide csalogatni, hiszen sokakat érdekel egy ilyen sportesemény. Meg akartuk adni a pécsiek számára azt a lehetőséget, ha érdekli őket akár a thai box, akár a kick-box, hogy évente legalább egyszer el tudjanak jönni, és megnézhessenek egy ilyen versenyt. Elérkeztünk arra a pontra, hogy nemzetközi versennyé serdült a kupa. Szlovéniából, Szlovákiából jönnek sportolók. Reméljük, Ausztriából, Németországból, Horvátországból is lesz nevezőnk! Tavaly is már 46 mérkőzés volt a versenyen, igyekszünk ezt tágítani, illetve minél színvonalasabbá meccseket rendezni – folytatta.

Persze nem csak a saját versenyén indítja el sportolóit az egyesület. A NAKE a PEAC-cal együttműködve világbajnokságra, Európa-bajnokságra is delegálja a tehetségeit. Ilyen Melis Bálint is, aki immár a felnőtt mezőnyben mérette meg magát a kick-box legjobbjai ellen. Súlycsoportjában tizenhárman indultak el, s ő egészen a dobogó alsó fokára fel tudta verekedni magát. Elsőként egy izraeli riválist, majd egy kirgizt búcsúztatott. A fináléba jutásnál egy magasabb kazah versenyzővel került össze, aki ezt ki is használta, s egy kemény összecsapásban pontozással legyőzte. Azonban a pécsi sportoló a bronzéremmel sem lehetett csalódott a WAKO világbajnokságon Portugáliában.

– Két hete lett 18 éves Melis Bálint, most pedig harmadik helyen végzett a felnőttek között a világon – emelte ki sportolóik közül a vezető is Melist, aki tovább viheti Nagy András szellemiségét. – Nemrég voltunk egy másik nagy világszervezet bajnokságán is, amit megnyert. Ezen felül is többszörös világ- és Európa-bajnok már.