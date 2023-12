Este egy igazán pikáns összecsapást láthat a pécsi közönség a Szamosi Nándor Sportcsarnokban 18 órától, hisze két helyi csapat mérkőzik meg egymással a Hepp Kupában. A vendéglátó a címvédő PVSK-Veolia lesz, amely veretlenül vezeti az NB I. B. Piros-csoportját, a kihívó pedig az NKA Universitas Pécs II. férfikosárlabda-csapata, amely idén az NB I. B. Zöld-csoportjában igyekszik fiatalokkal sikereket elérni, s nem más vezeti az együttest, mint Csirke Ferenc, aki korábban szép éveket töltött el a Vasutat kalauzolva is. Ráadásul a tavalyi bajnoki finálé is felidéződhet, hiszen az NKA fiataljai között feltűnhetnek olyanok, akik tavaly szerepet vállaltak a Panthers legyőzésében az első csapatban is.