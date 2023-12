Győzelemmel zárta le a Carbonex-Komló NB I.-es férfikézilabda-csapata az őszi szezonját, méghozzá nem is akármilyennel. A Dabas ellen végig irányították a meccset Jerkovicék, s a balátlövő eközben 1000. találatát is meglőtte a csapat színeiben.

Marosán György, a Carbonex-Komló vezetőedzője: – Először is gratulálok a Dabas őszi szerepléséhez. Sikerült véghez vinnünk azt, amit elterveztünk, most nem hagytuk ki a ziccereinket, amivel problémánk volt a múlt héten, illetve a hazai pálya hangulatát sikerült kihasználnunk. Köszönjük a szurkolóknak azt a támogatást, amit a mérkőzésen nyújtottak. Túl vagyunk az őszön ezzel a nyolc ponttal, mindenkivel idegenben játszottunk, aki riválisunk volt. Büszke vagyok a játékosainkra, szerintem büszkék lehetnek ránk a szurkolók is. Van, akinek soha semmi nem jó, azzal nem tudok foglalkozni. Nem a Barcelona vagyunk, ha sok kihagyott helyzetünk van azzal nem fogunk meccset nyerni idegenben. Még egyszer kiemelném a szurkolóinkat. Ez a hazai pálya! De kiemelhetem Merkovszki Pál teljesítményét is a kapuban, vagy éppen a teljes csapat fókuszáltságát. Ez egy család, mindenkiből erőt meríthetünk. Kellemes ünnepeket kívánok minden kézilabdabarátnak.