Tizenegy évesen hagyta el a PMFC-t a Ferencváros hívására 2015-ben Rácz Balázs, aki aztán a Budapest Honvéd akadémiáján is megfordult, majd Debrecenbe és Szegedre vezetett az útja. Az elmúlt fél évet a HR-Rent Kozármislenynél töltötte, de egy betegség miatt edzeni sem tudott, így csak az idény első négy fordulójában kapott háromszor lehetőséget. Most nagyjából kilenc évet, és egy hosszú kitérőt követően tér vissza, hogy a labdarúgó NB II.-ben beteljesítse régóta dédelgetett álmát, hogy a Pécs mezét magára húzhassa. A másodosztályban tavaly 3 gólt jegyzett Szegeden, s a Honvédnál 2021-ben négy alkalommal az élvonalban is megpróbálkoztak csereként a szerepeltetésével. Négy idény alatt a harmadosztályban 21 gólt jegyzett a csatár.

– Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy hazaigazolhattam Pécsre, ami minden tekintetben az otthonom. Itt születtem, itt él a családom és már kisgyermekként a PMFC-ben kezdtem el focizni – nyilatkozta a pmfc.hu-nak a szerződéskötést követően Rácz Balázs. – Régóta dédelgetett álmom valósul meg azzal, hogy magamra ölthetem a felnőtt csapat mezét. Szeretnék minél előbb bemutatkozni a bajnokságban és a csapat segítségére lenni annak érdekében, hogy eredményesek legyünk a tavaszi szezonban. Igyekszem magamból kihozni a maximumot, mert szívügyem a PMFC!

Emellett egy 21 éves szélsővel is bővítette keretét a pécsi egyesület. Az MTK Budapesttől kapta kölcsön fél évre Miknyóczki Ádámot vételi opcióval. A kék-fehéreknél 2021-ben ő kezdőként is szerepelhetett négyszer az élvonalban, majd tavaly a másodosztályban hét bajnokin kapott lehetőséget, négyszer csereként. In az NB I.-es gárdába már csak egyszer állhatott be Kovács Mátyás helyére egy 5–0-s vereség során. Az NB III. Dél-nyugati csoportjában kapott az élvonalbeli szereplés helyett nyolc meccset, amiken egy gólt szerzett. Összesen öt felnőtt gólja van, amiből négyet a harmadosztályban jegyzett, egyet az NB II.-ben tavaly.

– Nagyon örülök, hogy csatlakozhattam a PMFC-hez – fogalmazott a 21 esztendős Miknyóczki Ádám. – A csapattársak az első pillanattól szívélyesen fogadtak, így a beilleszkedéssel nem lesz gond. Minden adott ahhoz, hogy csak a futballra koncentráljak, szóval nagyon várom már a bajnoki rajtot. Szeretném minél rövidebb időn belül beverekedni magam a kezdőbe, és igyekszem segíteni a csapatot, hogy megtartsuk a mostani helyezésünket, vagy akár még feljebb lépjünk tavasszal a tabellán.