Az elmúlt hétvégén egy Puskás Akadémia elleni 2–2-es döntetlennel lezárta közel három hónapos téli szünetét a Szentlőrinc SE, s teljesen az előtte álló feladatokra fókuszál.

Novák Zsombor és a Szentlőrinc SE rajtra készen áll

Fotó: Löffler Péter

– Rendkívül hosszú volt a felkészülési időszak, de úgy tudtuk felépíteni, hogy mindenre szánhassunk kellő időt – jelentette ki Pichler Gábor vezetőedző. – Legfőképpen a kondicionális felkészítésen volt a hangsúly, de nagy energiát fordítottunk a taktikai dolgokra is. Amit elterveztünk, az megvalósult. Felépültek azok a játékosaink is, akik az őszi szezon végén nem álltak rendelkezésre. Csörgő Raul, Medgyesi Márk, Havas Attila és Tamás László is bevethető már. Most Grabant Bencének van egy sajnálatos sérülése, de ezt leszámítva jó állapotba kerültek a srácok.

Az elmúlt hetekben Novákék találkoztak a Dél-nyugati csoportban lévő ellenfelekkel, mint a PEAC, a horvát másodosztályú Bijelo Brdo-val, az NB II.-es PMFC-vel és a megye I.-es Siklóssal is többek közt.

– A programot úgy állítottuk össze, hogy a terhelés bizonyos időszakainak megfelelően megye I.-es, NB II.-es és harmadosztályú ellenfeleink is legyenek. A PEAC elleni mérkőzéstől eltekintve az ezeken látottakkal elégedett vagyok. Jó úton haladunk. Apró finomítások kellenek még, de az utolsó héten ezeket is elvégezzük – mondta.

Elhagyta a Szentlőrinc SE-t a házi gólkirály

Időközben kiderült, hogy a gólkirály-jelölt Rétyi Róbert Szombathelyen folytatja, s vele együtt távozik Ulrich, valamint Nagy Szilveszter kapus is.

– Rétyi Robi nagy veszteségünk, távozott vele 16 gól és 8 gólpassz, de végig úgy kerestünk játékost a pótlására, hogy hasonló minőséget képviseljen. Illetve Ulrich Danit is megemlíteném itt, aki szintén szélső pozícióban volt bevethető. Bár szerettem volna, hogy az ő helyükre korábban érkezzen labdarúgó, de ez az utolsó héten történt csak meg. Pataki Bencét Nyíregyházáról és Helesh Yaroslavot Kisvárdáról kaptuk kölcsönbe, bennük megvan a potenciál, hogy tudják pótolni a távozóinkat. Igyekszünk őket minél jobban beépíteni itt az utolsó időszakban a rendszerünkbe – fogalmazott. – Továbbá, ahogy tervezetük is, sikerült bővíteni a fiatal szabálynak megfelelő játékosainkat a szélső védő Erdész Ádámmal.

A piros-feketék 13 győzelmet és 4 döntetlen értek el eddig, egyedüliként veretlenek csoportjukban. Az Iváncsa pontegyenlőségnél csak a győzelmei számával van elöttük.

Szeretnénk ott folytatni, ahol abba hagytuk. Nem lehet más a cél! Hasonlóan, veretlenül szeretnénk teljesíteni a tavaszt

– tette hozzá.

A Lőrinc pár nappal riválisai előtt kezd. Jövő csütörtökön az NB II. éllovasát, a Nyíregyházát fogadja a Magyar Kupában.

– A Nyíregyháza elleni meccset is beillesztettük a programunkba. A prioritás a hétvégi bajnoki, de büszkék vagyunk, hogy ott lehetünk a legjobb 16 között a kupában. Nem feltett kézzel fogunk kifutni a Szpari ellen. Jó visszajelzést kaphatunk ellenük, hogy valóban ott tartunk-e, ahol szeretnénk. Meg akarjuk mutatni egy nagyon jó képességű, NB I.-es játékoskerettel rendelkező csapat ellen, mire is vagyunk képesek.