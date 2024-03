Folytatódott Szentesen is a PVSK-Mecsek Füszért férfivízilabda-csapatának vesszőfutása az Ob I. Alsóházában. A pécsiek még nem szereztek pontot, amióta elkezdődött a középszakasz, most egy góllal maradtak le erről. A találkozó utolsó gólja három perccel a végső sípszó előtt esett, azzal jöttek fel Némethyék egytalálatos különbségre. Pedig az összecsapást egyébként jól kezdte a Vasút, még a szünetben is hárommal vezetett.

Szentes–PVSK-Mecsek Füszért 8–7 (0–3, 3–3, 3–0, 2–1)

Férfi vízilabda Ob. I., Középszakasz, 3. forduló.

A pécsi gólszerzők: Kolozsi, Némethy, Kókai, Tóth A.