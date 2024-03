Március 16., szombat, 11.00

PTE PEAC II.–Siklós

Három fordulót tudhatnak maguk mögött az együttesek a 2024-es naptári évben, de azt ki lehet jelenteni, hogy jelenleg a PTE PEAC második számú csapatánál nincs jobb formában lévő alakulat a bajnokságban. Molnár Gábor legénysége 1–1-es döntetlennel kezdett a PVSK ellen, majd magabiztos győzelmet aratott a Villány (4–1) és a Komló (0–2) ellen is. A túloldalon sem lehet panaszkodni a tavaszi nyitányra, ugyanis hat pontot sikerült begyűjteni, a Lovászhetény-Pécsvárad elleni vereség pedig a rutintalanság számlájára írható. A két fél egymás elleni csatái között idén látni lehetett egy könnyed pécsi sikert (0–4), de a Siklós is ünnepelhetett november elején (0–2), így gyakorlatilag bármi megtörténhet.

Molnár Gábor, a PTE-PEAC II. vezetőedzője: – Az eddigi tavaszi mérkőzéseink remekül sikerültek, természetesen szeretnénk a formánkat állandósítani. Hazai pályán célunk a három pontot begyűjteni, ami tudjuk, hogy nem lesz egyszerű, hiszen egy jó csapat látogat hozzánk. Kemény csatára számítunk, apróságok dönthetnek.

Bíró Ferenc, a Siklós vezetőedzője: – Nem a legjobbkor találkozunk a pécsi együttessel, hiszen igencsak jó passzban vannak. Ezt bizonyítja a Villány és a Komló elleni győzelmük is. Ennek ellenére szeretnénk az ellenfelünket magunk mögött tartani. Úgy gondolom, hogy megvan az a potenciál a fiatal kis csapatunkban, hogy meglepetést okozzunk. Ezt már többször is megtettük, s bízom benne, hogy a játékosaim ismét a jobbik arcukat mutatják, és akkor nem maradhat el a siker!

Nem számíthat sétagaloppra egyik fél sem.

Március 16., szombat, 15.00

PVSK–Villány

A PVSK legutóbbi mérkőzése antireklámot csinált a focinak, így a drukkerek joggal bízhatnak abban, hogy az éllovas ellen majd lesznek szépségdíjas megoldások. Az már csak hab lenne a tortán, ha a pécsi klub november után (2–0) ismét hoppon hagyná a listavezetőt, de persze akkor is sokkolt mindenkit az eredmény. Tehát mondani sem kell, a revansra sokkal több esély van, de a házigazdának nem igazán van vesztenivalója.

Március 17., vasárnap, 15.00

Nagykozár– Lovászhetény-Pécsvárad

Takács Lajos alakulata ezt az idényt gyakorlatilag már csak tesztelésre szánhatja, viszont a Lovászhetény-Pécsváradnak minden pontra szüksége van, ha még izgalmassá akarja tenni a pontvadászatot. Szeptemberben egy pontot elvitt Lovászhetényből a Nagykozár (1–1), november elején pedig igencsak megszorongatta ellenfelét (1–2), így nem számíthat ­sétagaloppra Varga László együttese.

Bóly–Komló

Kétségtelenül a forduló egyik legpikánsabb összecsapását rendezik meg Bólyban, ahol a középmezőnyben tanyázó Komló vendégeskedik. Turi Zsolt két meccsen vezényelte eddig a komlói csapatot, ráadásul idegenben aratott győzelmet. A két fél idei egymás elleni ütközetein összesen négy pontot szerzett a Komló (3–2, 1–1), tehát hiába az előkelőbb pozíció, a házigazdának fel kell kötnie a gatyát.

Labdarúgó vármegye I.