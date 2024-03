Szomorú hírek láttak napvilágot a közelmúltban, ugyanis mint kiderült, a Hosszúhetény, valamint a Palotapoklos öregfiú labdarúgócsapata sem bírja befejezni a 2023/24-es bajnokságot létszámprobléma miatt.

A hosszúhetényi együttes közösségi felületén számolt be arról, hogy az őszi szezon végén többen is cserbenhagyták a társakat, illetve a nyári létszám egyeztetésekor is sokan ígérték, hogy csatlakoznak, de nem így lett.

Viccesen hangozhat, de a társaság beleöregedett a mezőnybe. A bajnoki rendszer ugyebár 34. életévtől engedi a játékosok szereplését, itt viszont 45 év feletti volt az átlagéletkor ebben az idényben.

Az elmúlt 13 esztendő alatt tavaly 11., azelőtt pedig 9. helyen végzett a hetényi alakulat az összesített tabellán. A korábbi szezonokban ennél mindig csak hátrébb sikerült zárni.

Köszönjük az elmúlt éveket fiúk, volt is természetesen nagyarányú vereség, volt nagy csapatok elleni kis gólkülönbségű vereség, és bravúros pontszerzés, de volt számtalan szép győzelem, hatalmas sikernek számító diadal, szóval minden, ami a sportban lehet, amitől a futball olyan szép játék. A csapat tagjai ezúton is szeretnék megköszönni azoknak az elmúlt sok évet, akik kilátogattak az „öregek” meccseire, és szurkoltak ennek a lelkes társaságnak szombat délutánonként. Együtt győztünk, és együtt vesztettünk, és ez így volt szép. Köszönjük !

Továbbá mint kiderült, a Patapoklosi SE sportszervezet férfi öregfiú csapata is hasonló helyzetbe került, így az ott szereplő veteránok is szögre akasztották a stoplist.