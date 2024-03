Március 3., szombat, 15.30

Lovászhetény-Pécsvárad–Bóly

Már szombaton lejátsszák a hétvégi forduló legjobban várt bajnokiját, ahol egy hazai győzelem esetén a Lovászhetény-Pécsvárad némileg lerázná magáról legfőbb üldözőjét, más esetben viszont még kiélezettebb lenne a két klub közti csata, továbbá a listavezető Villány akár még nagyobb előnyre tehet szert. Tény, hogy az idei idényben az egymás elleni mérkőzéseken sok esélye nem volt a Bólynak, mindkétszer egyaránt 4–0-ás vereség lett a vége, de ez talán még inkább felpaprikázza majd Horváth Dávid legénységét.

Varga László, a Lovászhetény-Pécsvárad vezetőedzője: – A helyzetünk tovább nehezedett, hiszen kiváló játékosunk, Kungl Ádám a hétvégi bajnokin súlyos sérülést szenvedett (kettős bokatörés), mentő vitte el a pályáról, és még aznap meg is műtötték. Megragadva az alkalmat innen is jobbulást, és mielőbbi felépülést kívánunk az egész csapat nevében! Megyünk tovább, és a lehetőségeink szerint megpróbáljuk a jelenlegi helyezésünket megtartani, ehhez pedig a hétvégi riválisunk otthonában minimum egy döntetlent kellene elérnünk.

Horváth Dávid, a Bóly vezetőedzője: – Van miért revansot vennünk az őszi eredményekért, remélem ezt a játékosaim is így gondolják, és előrukkolnak egy olyan játékkal, amivel el tudjuk hozni a három pontot.

Némi túlzással ugyan, de gyakorlatilag vérre menő küzdelem várható a dobogós csapatok egymás elleni csatáján.

Fotó: Laufer László

PVSK–Siklós

A PVSK november után ismét győzelmet ünnepelhetett, így tizenkilenc forduló után lehetőség nyílt arra, hogy a pécsi klub elmozduljon az utolsó helyről. Ehhez egy pontra mindenképp szükség lenne, de idén a Siklós ellen senki nem mehet biztosra. Bíró Ferenc egy ütőképes alakulatot rakott össze, ahol az elszántsággal és a motivációval általában nincs probléma. Szeptember végén a sereghajtó ellen magabiztosan nyert a Siklós (4–1), december elején Pécsen pedig kétgólos hátrányból sikerült pontot menteni a kilencvenegyedik percben. Ezekből kiindulva megjósolhatatlan a végkimenetel, de szórakoztató találkozó elé nézünk.

Márc. 31., vasárnap, 15.30

Nagykozár– PTE PEAC II.

Az elmúlt hetek legnagyobb meglepetése lenne, ha a Nagykozár akár egy pontot is otthon tartana a liga legjobb formájában lévő együttese ellen, de láttunk már karón varjút. Mindenesetre sokkal nagyobb esély van arra, hogy a PTE PEAC II. még inkább megközelíti a dobogót, s ezzel tovább nyújtja ötmeccses veretlenségi sorozatát.

Villány– Komló

Ha izgalmakra vágyunk vasárnap, akkor talán a Komló villányi vendégjátékát érdemes választanunk. Az éllovas nem panaszkodhat jelenlegi formájára, Turi Zsolt együttese viszont legutóbb március 3-án szerzett pontot, igaz, akkor hármat is (Lovászhetény-Pécsvárad 2–3). Az egymás elleni eredményeket látva sem bizakodhat igazán a vendégcsapat, hiszen a 2023/24-es idényben még nem sikerült megfékezniük a Villányt (2–5, 1–2), de a sikerre való éhség, valamint az esélytelenek nyugalmával való indulás némi reményt adhat. Na de ha a Villány ismét megnyitja a gólcsapokat, akkor akár nagy pofon is lehet a vége.

Labdarúgó vármegye I.