Nyolc hónap után ismét útjára indul a labda a Baranya Vármegyei Kupa keretein belül, ahol már a legjobb nyolcba jutás a tét.

A mezőnyben természetesen még ott van a vármegye I., illetve vármegye II. listavezető, sőt, legfőbb üldözőjük is, de a legalacsonyabb osztályból továbbjutásra pályázik még az Újpetre, a Bányász, a Szársomlyó, a Lippó, valamint a Gyód labdarúgócsapata is.

A papíron esélytelenebb együtteseknek nincs vesztenivalójuk, így vélhetően bátor játékkal próbálnak majd meglepetéseket okozni, de a favoritok sem vehetik félvállról a közelgő párharcot, ugyanis a legjobb négy alakulat jogot szerez a 2024–2025. évi MOL Magyar Kupa küzdelmeiben történő szereplésre, továbbá komoly pénzjutalmat is kaphatnak. Na meg a végső siker mindig nagy dicsőség.

Szerdai mérkőzések: Újpetre–Töttös, Szederkény–Lovászhetény-Pécsvárad, Bányász–Villány, Szársomlyó–Ócsárd, Lippó–PVSK, Lánycsók–Bóly, Kétújfalu–Harkány, Gyód–Himesháza, (mindegyik 17.30).