A 23 éves Wentzel Nóra tapasztalatszerzés céljából igazolt a lengyel bajnokságba, amelyben két héttel ezelőtt ezüstérmes lett csapatával, az Európa Kupában pedig a nyolcaddöntőig meneteltek.

– Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert szerintem előrébb is tudtunk volna jutni. Az Európa Kupában olyan mérkőzéseket hibáztunk el, amelyeket nem lett volna szabad, ezáltal nehezebb ellenfelet kaptunk a nyolcaddöntőben. Arra viszont büszke vagyok, hogy a Galatasaray ellen nyertünk idegenben, ami nagy szó, mivel egy nagyon jó csapatról beszélünk – mondta az M1 aktuális csatornának Wentzel, majd a nehézségek között említette, hogy irányítóként számítottak rá új együttesénél, ami a korábbi szezonjait nem igazán jellemezte, ezért idő kellett neki az átálláshoz és ahhoz, hogy megszokja ezt a posztot. Azt is elárulta, hogy klubja nyitott a szerződéshosszabbításra, de még nem döntött a folytatásról, és nem zárkózik el a váltástól sem.

A válogatottal kapcsolatban elmondta, sajnálta, hogy nem került be Székely Norbert együttesébe az olimpiai kvalifikációs selejtező tornán és a tavalyi Európa-bajnokságon sem.

– Sajnáltam, hogy nem kerültem be a válogatottba, de ez erőt is adott ahhoz, hogy még többet kell edzenem, többet kell fejlődnöm – fogalmazott.

Az új szövetségi kapitányról, Völgyi Péterről úgy nyilatkozott, nagyon jó szakembernek tartja, korábban már dolgozott vele az utánpótlás-válogatottban, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy meghívót kapjon tőle a felnőtt keretbe.

