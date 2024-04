Megkezdődik az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapatának első NB I.-es rájátszása. Csirke Ferenc együttes a Szolnoki Olajbányászhoz látogat szombaton 18 órára, hogy megpróbálja elvenni riválisától a pályaelőnyt. Azt valószínűleg egyetlen szimpatizáns számára sem kell kihangsúlyozni, hogy mekkora kihívás előtt állnak Kovács Péterék a Magyar Kupa-elődöntőt követően, ahol az Olaj kivételes triplázással átrohant az akadémistákon.

A kupagyőztes egész biztosan felfokozott hangulatban várja, hogy megmutathassa, a play-off további szakaszaiban is számolni kell vele, bárki is jöjjön szembe. Ugyanakkor a Nemzeti Kosárlabda Akadémia együttese is bizonyítani akar, s megmutatni, hogy nem a szerencsén múlt, hogy újoncként beverekedte magát a nyolcba. Egyszer már megmutatták Kerpel-Froniusék, hogy képesek legyőzni a Szolnokot, most azt a teljesítményt kell megismételniük főleg védekezésben.

Mindeközben az együttes jövőjét is építik. A napokban a 18 éves Bor Gábor és a 22 esztendős Kollár Bence is aláírta kontraktusát az A-csoportos csapathoz. Ők mindketten a következő években juthatnak majd komolyabb lehetőséghez.