Sorozatos sikerekről számolhatott be hétvégén az utánpótlásában. A lány labdarúgók esetében az U19-es, U17-es és U15-ös csapata is nyert. A legidősebbeknél az NB II.-es góllövő-listát is vezető Égi Barbara duplázott, s betalált az a Turi Bori is, aki a középső korosztály meccsén négyet lőtt.

PMFC–DVTK 3–1 (3–0)

Leány országos U19, 13. forduló. A pécsi gólszerzők: Égi (1., 8.), Turi (45.).

DVTK–PMFC 0–6 (0–4)

Leány országos U17, 13. forduló. A pécsi gólszerzők: Papp L. (4.), Turi (21., 40., 51., 90+1.), Légrádi (43.).

DVTK–PMFC 0–10 (0–7)

Leány országos U15, 13. forduló. A pécsi gólszerzők: Troll (12., 25., 38., 39.), Tóth Z. (14., 33., 53., 74.), Sörös (22.), Pintér R. (43.).

A fiúknál szintén a győzelmek ideje volt az országos bajnokságokban. Az U19, U17, U16, U15 és U14 is nyert komoly skalpokat szerezve.

PMFC–Nyíregyháza 7–0 (4–0)

Országos labdarúgó U19, Alap-csoport, 15. forduló. A pécsi gólszerzők: Fehér B. (1.), Ócsai (11., 58.), Morvai Á. (13., 35., 64.), Győri (70.).

PMFC–Fehérvár FC 2–0 (1–0)

Országos labdarúgó U17, Alap-csoport, 15. forduló. A pécsi gólszerző: Jermeczky (41., 90+1.).

PMFC–Veszprém 4–2 (0–2)

Országos labdarúgó U16, Alap-csoport, 15. forduló. A pécsi gólszerzők: Váradi (50., 60.), Liber (69.), Neidhart (76.).

PMFC–Újpesti TE 4–0 (1–0)

Országos labdarúgó U15, Alap-csoport, 15. forduló. A pécsi gólszerzők: Biszta (32.), Gyánó (45., 62.), Papp M. (79.).

PMFC–Fehérvár 6–2 (3–1)

Országos labdarúgó U14, Alap-csoport, 18. forduló. A pécsi gólszerzők: Nóránt (1.), Andruskó (14.), Kajdon (32.), Kitanics (56.), Nimmerfroh (77.), Szabó D. (78.).