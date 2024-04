Folyamatosan dolgozik azon a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapatának vezetősége, hogy a következő NB I.-es idénynek is a lehető legjobb kerettel vághasson neki az együttes még akkor is, ha a klubikon Ante Granics és Melnicsuk Viktor távozik is.

Korábban már jelezték, hogy Merkovszki Pál, Matko Rotim és Tim Jenko Bogdanics is elkötelezte magát az együttes mellett még egy esztendőre, valamint aláírt az iráni válogatott csapatkapitánya, Mohammad Siavoshi Shah Enayati. Az elmúlt napokban ehhez a névsorhoz csatlakozott még kettő.

Egyfelől egy évvel meghosszabbította kontraktusát Jerkovics Szrecskó, aki így már tizedik idényében lehet majd a Bányász szolgálatára, másrészt a 20 éves saját nevelésű jobbszélső, Varga Szabolcs is marad az egyesületnél.

Jerkovicsot természetesen senkinek nem kell bemutatni, hiszen az együttes oszlopa már hosszú évek óta. Összesen 247 meccsen húzta magára a Komló mezét, s ezeken 1040 gólt lőtt, amit már ezen a hétvégén, a Tatabánya ellen is növelhet.

Varga egyelőre 40 mérkőzésnél tart összesen. A bajnoki, a Magyar Kupa- és a Liga Kupa-találkozókon eddig 24 gólt jegyzett a felnőttek között.