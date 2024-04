A HR-Rent Kozármisleny ebben az idényben már többször is bizonyította, hogy senkivel szemben nem szabad leírni, s olyan együttesektől is pontokat szerzett, amelyek ellen az idény előtt még a legvérmesebb szurkolók sem számítottak rá. Most egy újabb kemény teszt előtt áll Aczél Zoltán csapata, hiszen hétfőn 20 órakor a Vasas otthonában bizonyíthatja a labdarúgó NB II. 28. fordulójában, hogy az őszi nagy rohanáshoz kevés köze volt a szerencsének.

Október elején a két együttes egy kifejezetten emlékezetes meccset játszott Misleny­ben. Hét gól esett a találkozón, s a kék-fehéreknél maradt a három pont. Az első találatot Turi szerezte, de aztán fordítottak a vendégek. Kirchner duplája aztán a 84. percben ismét a Misleny oldalára billentette a mérleget, de Novothny még a rendes játékidőben ismét egalizált. A döntés végül Major Sámuelé lett, hiszen a ráadás második percében szerzett góljával nyertek a mislenyiek.

Valószínűleg egyetlen szimpatizáns sem bánkódna, ha egy újabb ilyen találkozót követően vándorolnának a pontok Baranyába. Ugyanakkor a Vasas Gera kinevezése óta még nem veszített el egyetlen mérkőzést sem.