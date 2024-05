Halász dupla-duplájával felül tudott kerekedni a Budapesti Honvédon az NKA Pécs serdülő fiú kosárlabdacsapata, s így megnyerte bajnokságát. A finlé az utolsó dobásokig kiélezett csatát hozott a két együttes közt.

NKA Pécs–Budapesti Honvéd 65–63 (18–17, 17–23, 16–11, 14–12)

Fiú serdülő kosárlabda döntő.

NKA Pécs: Halász 13, Radnóti 9, Csóti 13/3, Szabó-Haklits 3, Farkas. Hart 11, Szopori 4, Bek 6/3, Rácz 4, Tarkó, Lo Cheikh, Rotter.

Budapesti Honvéd: Dudás 17/6, Tóth 8, Pécsi 6, Tomasevics 2, Kenese 1. Vigh 6, Csécsei 7, Révész-Veres 7, Kiss-Mester 4, Jánosi 5/3, Veres, Langer.

A döntő MVP-je: Halász Olivér Robin (NKA Pécs)

All Star: Halász Olivér Robin (NKA Pécs), Csécsei Nándor Béla (Budapesti Honvéd), Fárbás Benjámin (DEAC KA U14), Makk Milán (Soproni SI KA SKC), Szöllősi Máté (Vasas Akadémia).

Moósz Milán (NKA Pécs): – A bajnoki címet nem a mostani játékunknak, hanem az egész éves munkánknak köszönhetjük. Nagyon rosszul játszottunk, és így is győzni tudtunk, ez pedig egyértelműen a bődületesen sok munkának tudható be. Rengeteget fejlődtünk az év során egyéni és csapat szinten is, az pedig, hogy öt 2011-es születésű gyermeket is fel tudtunk sorakoztatni egy bajnoki döntőn, maga a szenzáció és reményekkel teli miatta a jövő is.