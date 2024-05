Nem nyugodott meg attól az NKA Universitas Pécs vezetése, hogy első NB I.-es szezonjában a hatodik helyen végzett a férfikosárlabda-csapata, s a szezon lezárultát követően azonnal tárgyaló asztal mögé ült, hogy biztosítsa, a lehető legjobb kerettel vágjon neki a következő idénynek is.

A klub a napokban bejelentette, hogy két légiósa az ötből itt folytatja a 2024/2025-ös idénybe. Egyikőjük a lepattanózógép Ibrahim Durmo, aki az elmúlt idényben is kimagaslott ezen a téren a magyar élvonalból, s a gárda talán leghasznosabb tagja volt. Mellette az idény közben csatlakozó Nemanja Nikolics győzte meg arról Csirke Ferencet és a szakmai stábot, hogy érdemes vele számolni.

A két bosnyák mellett egy magyar játékosának kontraktusát is meghosszabbította az NKA Pécs. Irányító poszton biztosít majd továbbra is merítési lehetőséget a vezetőedzőnek Kerpel-Fronius Gáspár, aki korábban is többször bizonyította, milyen fontos tagja ő az együttesnek.

A hosszabbítók mellett új érkezője is van az együttesnek. A zombori Jokertől teszi át ismét Magyarországra székhelyét Aleksza Brbaklics, akit Jászberényből ismerhetnek a szurkolók.

A 169 centis hármas elmondta a klub bejelentésében, hogy hiszi, nagy sikerre hivatott ez az együttes. Emellett az ország egyik legszebb városának nevezte Pécset.