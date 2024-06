Néhány éve már fontolgatta, hogy befejezi aktív labdarúgó pályafutását, azonban a sportág iránti szenvedélye és a szíve rendíthetetlenül vitte előre a sokak által csak Lehóként emlegetett Lehota Tibort, aki a hétvégén ötvenöt esztendősen, végül utoljára lépett pályára a felnőttek között.

Egy korszak véget ért.

Fotó: Csobán Róbert

Eseménydús karriert tudhat maga mögött a csupaszív játékos, aki Baranyában rengeteg együttesnél megfordult, minden korosztályt és bajnokságot figyelembe véve pedig jelenleg hétszáztizenhat meccs szerepel a neve mellett. Nem a gólszerzéséről híresült el a vármegyei labdarúgás szerelmeseinek körében, de azért a minden fronton szerzett nyolcvanhét találatot is nyugodt szívvel kiteheti az ablakba.

Ahogy labdarúgóként, úgy apaként is jelesre vizsgázott ez idő alatt. Fia kiskora óta bárhova elkísérte, ő pedig nem is az aktuális meccsre volt kíváncsi, hanem édesapját figyelte mindvégig, akitől látszólag azért sikerült elnéznie pár trükköt. Ráadásul megadatott neki, hogy gyermeke, Lehota Bálint – akinek vezényletével története során először vármegyei bajnok lett a Villány – ellen is sziporkázzon.

– Tavaly télen Mohácson játszottunk egymás ellen egy felkészülési mérkőzés keretein belül, ami igencsak emlékezetesre sikeredett – kezdte mesélni a huszonhárom esztendős Lehota Bálint. – Nála volt a labda, majd egy laza mozdulattal talppal kiosztott nekem egy kötényt. A mai napig bármikor jót nevetünk rajta, de számomra az a legszebb, hogy kilencven percig egymás ellen játszhattunk, és farkas szemet nézhettünk egymással.

Lehota Tibor és Lehota Bálint.

Az idő elszaladt, a test megfáradt, de így is egészen elképesztő, hogy milyen heti terve volt Lehónak még az elmúlt időszakban. Hétköznapokon kispályán rúgta a bőrt, szombaton a PMFC öregfiúk csapatában szorgoskodott, vasárnap pedig még a lánycsóki vármegye kettes alakulatra is maradt energiája, ahol a legtöbbször tizen- és huszonévesekkel kellett felvennie a versenyt.

A hétvégi mérkőzésen klubja ugyan vereséget szenvedett, de ez csak másodlagos. Mindenki Lehota Tibor búcsúmérkőzéseként fog emlékezni a Szederkény elleni párharcra, ugyanis egy kicsit szegényebb lesz a következő szezontól a vármegyei futballélet. Nem is csoda, hogy rengeteg barát, ismerős volt kíváncsi az utolsó fellépésére a felnőttek között. A lánycsóki egyesület is méltóképp elköszönt a sportembertől, ugyanis emléktárgyal és emléklappal köszönték elszánt munkáját, családjától pedig egy nyolcas számú mezt kapott, rajta az összes egykori csapatával.