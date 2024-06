Első alkalommal rendezték meg a fővárosban a Dunamenti Gálát, amelyen a PMFC U9-es labdarúgócsapatával vett részt. Összesen 32 hazai és külföldi együttes vonultatta fel tehetségeit a megmérettetésen, s így is a pécsiek értek fel a dobogó tetejére.

Schneider Bence tanítványai veretlenül teljesítették a tornán a csoportjukat. Ehhez 11 gólt lőttek, s mindössze egyet kaptak. Maguk mögé utasítottak olyan együtteseket, mint a Budapest Honvéd, a Jászfényszaru és a Gyulasport.

A folytatásban sem vettek vissza a tempóból a pécsi tehetségek. A Kecskemétet 2–0-ra, a Szolnokot 3-1-re, míg az ASI csapatát 1-0-ra múlta felül, ezekkel a sikerekkel pedig már a döntőben találta magát a piros-fekete gárda. A fináléban a Diósgyőrrel kellett szembenéznie a Pécsnek. Ahogyan az egy zárómeccstől elvárható, a döntő nagy izgalmakat, s több fordulatot is hozott. Végül a pécsi ifjoncok nyertek 3–2-ra, s két egyéni díjat is bezsebeltek közben. A torna válogatottjába Szabó Ágostont és Keszler Konrádot választották be.

A PMFC csapata: Várhelyi Tamás, Keszler Konrád, Szabó Ágoston, Németh Bence, Turi Bence, Panek Máté, Németh Kornél, Varga Bence, Kópicz Deján.